Ramón Mármol: Un Maeño por siempre

PATERSON.-Para hacer su camino, la humanidad, persona a persona, generación a generación, ha tenido que ir transmitiendo los valores necesarios para vivir en sociedad. Cada recién nacido ha debido incorporar la experiencia de todo un mundo anterior para instalarse en esa cadena de progreso. La historia de los hombres es la historia de la educación.



La historia que le entregamos hoy es la del profesor Ramón Mármol, un dominicano que ha sido ejemplo para todos aquellos alumnos y alumnas que han recibido de él, el pan de la enseñanza.



De acuerdo a lo narrado por Mármol, él se inició impartiendo la asignatura de matemáticas a jóvenes particulares, término este que se les da aquellos estudiantes que tienen problemas de aprendizaje en determinada materia y requieren de otro educador que no es el profesor titular de su escuela.



En el año 1970-71, Mármol cursó estudios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), luego decidió continuar su carrera en la Universidad Pedro Enríquez Ureña, donde terminó sus estudios en Educación.



Fue director del Liceo Secundario del Distrito Municipal de Laguna Salada, provincia de Valverde; al noroeste de la República Dominicana. También impartió clase en los colegios Ana Amelia Rodríguez, Ana Delia Jorge y Enriquillo; donde enseñó además de matemáticas, las asignaturas: dibujo y física.



Ramón Mármol (Papito) está de acuerdo, de que en dominicana los profesores y las profesoras no se ven reconocidos ni recompensados. Esto provoca un cansancio emocional, al tiempo que la vocación de docente se ve frustrada hasta el punto de verse desmotivado.



Hay profesores que tienen un marcado carácter educador y que entienden que su función es también la de tutelar el desarrollo y maduración de sus alumnos. En el otro polo, después de declinar todas las variables posibles, se encuentran aquellos que se sienten e identifican tan solo como enseñantes y creen que su labor exclusiva es transmitir los conocimientos que determina el “currículo” de la asignatura que imparten.



“El papel del educador alcanza una singular importancia en un escalón de la enseñanza que no siempre se considera y valora en la forma adecuada”, señala el profesor Mármol.



Educar es tan necesario que no puede quedar relegado a la responsabilidad de los grupos familiares, por mucho que éstos sean esenciales. La educación es tarea de todos y, desde siempre y tanto más cuanto más complejas se hacen las sociedades, han aparecido instituciones y personas en las que se depositaba de manera especial ese trabajo fundamental.



En los ritos de iniciación, en la larga tarea de aprendizaje de un oficio, en el recorrido de los caminos de la espiritualidad, en el progreso filosófico o moral, en una palabra, en la ayuda a la construcción de la persona siempre hemos encontrado al Maestro.



En busca de garantizarles un futuro próspero a sus hijos, Ramón Mármol emigra a los Estados Unidos, específicamente a Paterson, donde comparte su hogar con una familia ejemplar. Impartió docencia en Newark. A partir del año 1986 se suma al cuerpo de profesores del colegio Passaic County Community College (pccc). Honor a este dominicano ejemplar.Felicitamos al Sr. Ramón Mármol



