Provincia Valverde sigue con 18 casos confirmados de Coronavirus

Por José Luis Fernández - A pesar que según las estadísticas del Ministerio de Salud Pública revelan que la provincia Valverde solo tiene 18 casos positivos del Coronavirus, gremios de salud y sectores consideran que hay un subregistro.





El Colegio Médico Dominicano en esta provincia considera que hay un subregistro y que las autoridades de salud deben dejar de politizar e individualizar los tests del COVID-19.

Aunque todavía de manera oficial no se ha reportado la primera muerte en Valverde por el mortal virus, al menos tres fallecimientos han ocurrido de personas con síntomas del mismo, pero que no por tener un resultado positivo no son incluidas en las estadísticas.

Según una fuente, el más reciente se trata de una mujer oriunda de una comunidad de Maizal, que es donde se habrían producido las muertes.

También ha trascendido que los contagios en trabajadores del sector salud continúan, el más reciente se trata de una enfermera de esta ciudad de Mao que recibe atenciones médicas en un centro de salud de Santiago. Fuente: [ + ]

