Posición del PLD sobre Informe de la Organización de Estados Americanos (OEA)

El Pregonero, Santo Domingo.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) emitió la tarde de este miércoles la posición oficial de la organización política sobre el informe rendido por la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre las frustradas elecciones de febrero y la mala gestión del área de informática de la Junta Central Electoral (JCE),

En un documento hecho público por la Secretaría de Comunicaciones del PLD se establece que esa organización nunca –jamás- ha participado ni participará en fraudes electorales, al tiempo de denunciar que tanto el PLD y el Gobierno fueron objeto de una campaña despiadada por sectores de la oposición que aprovecharon esa coyuntura para desinformar, agitar y causar daño a la imagen de nuestro partido y del gobierno del PLD,

A continuación copiamos el texto íntegro del documento de la direccion politica del PLD:

Partido de la Liberación Dominicana

“Servir al Partido para Servir al Pueblo

POSICIÓN DEL PARTIDO DE LA LIBERACIÓN DOMINICANA (PLD) SOBRE EL INFORME DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)

El informe rendido por la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la auditoría realizada para determinar las causas por las cuales no fue posible la correcta implementación del voto automatizado en las elecciones municipales a celebrarse el 15 de febrero de 2020 presenta una conclusión fundamental: lo sucedido fue el producto de la mala gestión del área de informática de la Junta Central Electoral (JCE), en particular el mal diseño del software y la ausencia de herramientas que permitieran prevenir, detectar a tiempo o mitigar cualquier falla en el sistema del voto automatizado. El equipo auditor no encontró evidencias de fraude ni de ataques externos o sabotajes que hicieran colapsar dicho sistema.

El informe de la OEA pone de manifiesto de manea inequívoca que ni el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ni el gobierno del PLD ni la campaña de nuestro candidato presidencial tuvieron absolutamente nada que ver con el colapso del voto automatizado que dio lugar a la suspensión de las elecciones municipales.

El PLD nunca –jamás- ha participado ni participará en fraudes electorales. Cada vez que ha llegado al poder o ha alcanzado posiciones electivas en los diferentes niveles del sistema electoral lo ha hecho con el voto del pueblo; así ha sido siempre y lo seguirá siendo pues somos un partido democrático que está preparado para ganar y para perder.

Tras la suspensión de las elecciones municipales el PLD fue objeto de una campaña despiadada por sectores de la oposición que aprovecharon esa coyuntura para desinformar, agitar y causar daño a la imagen de nuestro partido y del gobierno del PLD, lo que no habían podido lograr a través del debate político presentando propuestas que superaran las ejecutorias del PLD.

Ahora se sabe la verdad. La JCE tiene la obligación de corregir los errores, tomar con responsabilidad las decisiones que tenga que tomar y devolver la confianza a la ciudadanía en nuestro sistema electoral.

El PLD seguirá adelante, ahora con más fe y optimismo, con el compromiso reforzado de apoyar a nuestro gobierno en este difícil momento que vive nuestro país y el mundo como consecuencia de la pandemia COVID-19, confiados de que con la madurez, la experiencia, el trabajo tesonero y el liderazgo del presidente Medina y su equipo de gobierno superaremos unidos esta situación y volveremos a recuperar el camino del crecimiento económico y el desarrollo que siempre ha caracterizado la gestión de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

15 abril 2020

