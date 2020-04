Por fin gobierno autoriza a Luis Abinader a instalar hospital temporal para combatir covid-19

Inicia hoy instalación de hospital en La Vega; levantaría otros dos en el Gran Santo Domingo, uno en el Sur y otro en el Este

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, informó este martes que el gobierno le autorizó a instalar un hospital temporal en la ciudad de La Vega, y dijo de inmediato que está en disposición de levantar un hospital similar en Santo Domingo Este, otro en Santo Domingo Oeste, uno en la región Sur y otro en San Pedro de Macorís, para el Este, 5 en total.

Al dar la información sobre la autorización gubernamental, comunicada por el doctor Samuel (Chanel) Rosa Chupani, director ejecutivo del Sistema Nacional de Salud, Abinader saludó el gesto oficial, que dijo se identifica con su reiterado criterio de que el gobierno, los partidos, las iglesias, los empresarios y todos los sectores nacionales debemos unirnos en la aplicación de una estrategia capaz de superar la epidemia de Coronavirus.

“Al saludar este gesto de las autoridades, reitero mi invocación a la unidad nacional contra el COVID-19, porque no es momento de anteponer divergencias e intereses políticos a la unidad de voluntades y de acciones contra una pandemia que está lesionando no sólo la salud de nuestro pueblo sino además los empleos, la producción, y todo lo que ha sido nuestra vida cotidiana”, expresó en declaración suministrada por su equipo de comunicaciones.

Una comunicación dirigida ayer por Chupani al líder político y economista, en su condición de candidato presidencial del PRM que el Gobierno Dominicano, a través del Servicio Nacional de Salud, SNS, acoge su ofrecimiento de colocar un hospital temporal a instalarse en la ciudad de La Vega, con el fin de ofrecer asistencia por COVID19 a los habitantes de esa comunidad, así como de Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y Salcedo.

“Agradecemos su gesto de querer aportar ante esta situación que azota el mundo y por consiguiente a nuestro país, haciendo de su conocimiento que el SNS se compromete con la contratación del personal médico y administrativo requerido, así como la dotación de Equipos de Protección Personal y equipamiento necesarios para el funcionamiento del citado centro.

“A los fines de coordinar toda la logística, ofrecemos el contacto de nuestro Director Regional Cibao Central, Dr. Freddy Abad (809-875-5911 / fabad@sns.gob.do)“.

En respuesta de ayer mismo Abinader informó a Chupani que “hemos designado a nuestra candidata vicepresidencial, Raquel Pena (A quien estoy copiando este correo), para que con el apoyo de nuestro equipo de salud y de ingenieros calificados, den inicio de inmediato a la realización de tan necesario proyecto”.

Le adjuntó además la comunicación de especialistas de La Vega que habían sugerido, hace unos días, su instalación y sugerencias de lugares a ser utilizado para su ponderación. Los firmantes de esa comunicación son los doctores Agustín Burgos, Estelio Peña, Carlos Sánchez, Nelson Cosme, y el licenciado José Rubén Gonel.

Originalmente Abinader propuso al gobierno levantar el hospital en la ciudad de San Francisco de Macorís, donde ha sido mayor el ataque del Coronavirus, aunque el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, le informó en llamada telefónica que ya se estaba levantando un centro similar en esa ciudad.

Los hospitales provisionales comprometidos por Abinader tienen capacidad para 120 camas, planta eléctrica y otras instalaciones de soporte, y deberán ser atendidos por las autoridades sanitarias. Son levantados bajo carpa.

Estos hospitales son infraestructuras de atención sanitaria móvil, autocontenida y autosuficiente que se puede desplegar, instalar y expandir, o en su defecto desmantelar, con rapidez para satisfacer las necesidades inmediatas de atención de salud durante un lapso determinado.

Fuente: El CaribeFuente: [ + ]

Archivado en:: NACIONALES