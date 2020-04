Policía toma control de La Victoria, donde hubo un motín; hay varios heridos

SANTO DOMINGO.-Reclusos de la Penitenciaria Nacional de La Victoria protestaron esta tarde debido a que las autoridades de ese penal no les están suministrando protección contra el coronavirus y tampoco están dejando que sus familiares les lleven medicinas.

La situación en populoso penal de La Victoria ya está bajo control de las autoridades.

Se dijo que otro de los motivos del motín es que los privados de libertad no quieren ser trasladados hacia otras cárceles.

Se informó que los que encabezaron la protesta ya fueron sometidos a la obediencia y separados de los demás.

Familiares de presos llegaron al penal de la Victoria para tener noticias de sus seres queridos.

Los internos se aglomeraron en una de las puertas e intentaron abrirla a la fuerza, lo que motivó a que los policías del penal impidieran la acción lanzando bombas lacrimógenas y tiros al aire.

Los disparos de forma consecutiva se escucharon en todo el distrito municipal de La Victoria, lo que ha causado temor en los residentes.

Un recluso aseguró que no los están separando como se ha dicho para protegerles del coronavirus, y que siguen aumentando los infectados y los muertos.

