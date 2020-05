OPS dice en tres semanas vendrá lo peor; mientras Salud afirma se acerca la curva COVID 19

Existen contradicciones entre los pronósticos entre la Organización Panamericana de Salud (OPS) y el Ministerio de Salud Pública.

Mientras la OPS asegura que la República Dominicana se encuentra en una etapa crítica por la pandemia del coronavirus y que esta situación se extenderá por las próximas tres semanas, el ministro de Salud, Sánchez Cárdenas, alega que con el número de casos que se han detectado con las pruebas realizadas hasta la fecha el país se está acercando a la curva del virus.

El Departamento de Enfermedades y determinantes ambientales de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Marcos Espinal, aseveró que las autoridades de salud no deben de bajar la guardia en la lucha contra la enfermedad, debido que hasta que no se tenga la seguridad de que los casos estén disminuyendo constantemente "no se puede tocar el tema de flexibilizar las medidas".

Espinal afirmó que aparentemente que el país ya pasó por un primer pico de la curva del COVID-19, de aproximadamente 300 casos reportados en un día.

En ese sentido, dijo que las próximas semanas deben ser de monitoreo delicado, pero quizás más adelante el país podría flexibilizar, debido a que hay que poner la economía a caminar».

"Esto es sobre los casos que como ven siguen aumentando, pero van mostrando una tendencia, que ahí como ustedes pueden ver nos va dando una orientación del comportamiento de los casos que van oscilando y subiendo, según lógicamente el número de pruebas que podemos hacer y modificarse, pero hay tendencias claras, en ese sentido, a que nos vamos acercando a una curva próximamente", dijo el ministro de Salud.

Sánchez Cárdenas manifestó que pide a aquellos que quieran hacer pronósticos pesimistas y descalificadores que tienen que basarse en la data efectiva y correcta para poder hacer previsiones de lugar