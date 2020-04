Mujer expresa su pesar por la muerte de su hijo a consecuencia del uso de hookah

Bonao-Desde el dolor que estoy sintiendo en estos momentos, hago una pausa para aclararle a algunas personas mal intencionadas y hasta ignorantes las razones de la muerte de mi hijo.

Llevaba meses luchando con mi hijo con una infección pulmonar provocado por la inhalación de hooka, lo que le provocó una anemia severa, lo cuál el domingo pasado, por la poca asistencia y después de gastar hasta la existencia aquí, decidí llevármelo a Santo Domingo.

Cabe destacar y aqui mi aclarando: vi personas morir del covid-19, que desde que salen positivos son aislados de sus familias y si mueren salud pública se encarga de enterrarlos y sus familiares no los vuelven a ver.

Mi hijo al momento de su muerte tuvo la oportunidad de llamar a sus amigos y aconsejarles el mal que esto hace.

Le hicieron su examen de COVID-19, el cual arrojó negativo, por esta razón pude estar con mi pequeño hasta el último aliento de su vida.

Es muy triste y difícil describir lo que estoy viviendo, por favor personas que no sepan lo que es dolor de tener un hijo y mucho menos de perderlo no me lo hagan más difícil.

No hay dolor mas grande para una madre que tener que enterrar un hijo.

Agradecida por demás con todas las personas que han estado conmigo en estos momentos tan triste.

Gracias aquellas personas que me llamaron, mientras estabamos internos.

Otra cosa, las personas que han dicho tal mentiras pasar a buscar la factura del hospital, así me ayudan hacer este momento tan difícil un poco menos triste.

-



Archivado en:: NACIONALES