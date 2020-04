MMV denuncia presionan a periodista Telemicro en de Moca.

SANTO DOMINGO.- El Movimiento Marcelino Vega (MMV) denunció las presiones a que es sometido el periodista Miguel Angel Arroyo por parte de sectores ligados a la venta ilegal de medicinas, a la reparación y venta de teléfonos y sus artefactos y a otros negocios informales en el municipio de Moca.

Olivo De León, coordinador del MMV, calificó de atentatorias a la libertad de expresión y difusión del pensamiento, de violatorias a la Constitución de la República, de la Ley 6132, de la 10-91 y a las normas internacionales de la materia, las presiones e intimidaciones a Arroyo, reportero de Telemicro, canal 5, en la provincia Espaillat.

Dijo que de acuerdo a sus afirmaciones, Arroyo ha recibido presiones y llamadas telefónicas tratando de intimidarlo, después de difundir una información dando cuenta de que negocios ilegales de ventas de medicamentos, de reparación y ventas de artefactos de teléfonos celulares y de negocios informales se mantienen operando normalmente pese a la prohibición dispuesta en ese sentido por el Poder Ejecutivo como parte del estado de emergencia que vive el país a causa del coronavirus.

Recordó que el presidente Danilo Medina declaró el estado de emergencia en todo el territorio nacional y dispuso una serie de medidas para hacerlo cumplir, entre ellas el cierre de negocios comerciales que no estén vinculados con las necesidades básicas de la población, permitiendo que sólo permanezcan abiertos los supermercados, farmacias, colmados, establecimientos de expendio de combustibles, entre otros.

Olivo De León demandó de las autoridades, investigar estas denuncias y adoptar las sanciones correspondientes para que estas presiones no degeneren en amenazas y en hechos, además de que situaciones como estas no se repliquen en otros periodistas.

Afirmó que el MMV se mantendrá vigilante al curso de estos acontecimientos y advirtió que de continuar con las presiones, someterá a la justicia a quienes se dan a la tarea de tratar de coartar la libertad de expresión y de limitar el derecho de Miguel Angel Arroyo a ejercer el periodismo apegado a la ética y la transparencia

