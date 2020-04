Mira como enconden los motores robado para después enviarlo para Haití

SANTIAGO –Es sorprendente la nueva modalidad que utilizan los delincuente cuando cometen sus delito en un vídeo enviado a nuestra redacción podemos apreciar como la policías desenterraba varios motores que habían sido robado y enterrado para luego mandarlo para Haití.

Esto fueron perseguido por Agentes Escrito a la subdirección de investigación Criminales DICRIM Comandado por el Mayor Eddy Bueno, quienes desmantelaron una parte de una poderos red de delincuente en Los Salados de Santiago conformada por Haitiano y dominicano.

El nacional haitiano fue apresado cuando se le descubrió que robaba motores y luego los enterraban para posteriormente mandarlos hacia Haití.

En el video grabado por una de las personas que se encontraban en el lugar, se puede apreciar cómo un grupo de personas están cavando en la tierra y descubrieron que el haitiano tenía dos motores enterrados en hoyos en una finca, uno de ellos desarmado y metido dentro de un tanque.

Los hoyos estaban cubiertos por una puerta y unos varios sacos y luego se les echó tierra para que pareciera que no había nada enterrado.

