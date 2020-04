Militar que violó toque de queda y agredió policías es hijastro de Álvaro Arvelo

Andrés Ramírez Pujols, es hijastro del periodista Alvaro Arvelo Hijo, y está asignado como su escolta, aunque no lo es. Según fuentes de primera mano, la madre del primer teniente del Ejército, tiene un alto cargo en Banreservas. Aseguran que el primer teniente es un "enganchado" que gracias a la influencia y el poder de su familia, en especial de su padrastro Alvaro Arvelo, ha logrado ostentar dicho cargo a pesar de no tener los méritos ni haber hecho el proceso reglamentario que tiene que hacer cualquier militar común y corriente para llegar a ser primer teniente.arvelo Santo Domingo, RD.- El primer teniente del Ejército de República Dominicana (ERD), RafaelAndrés Ramírez Pujols, es hijastro del periodista Alvaro Arvelo Hijo, y está asignado como su escolta, aunque no lo es. Según fuentes de primera mano, la madre del primer teniente del Ejército, tiene un alto cargo en Banreservas. Aseguran que el primer teniente es un "enganchado" que gracias a la influencia y el poder de su familia, en especial de su padrastro Alvaro Arvelo, ha logrado ostentar dicho cargo a pesar de no tener los méritos ni haber hecho el proceso reglamentario que tiene que hacer cualquier militar común y corriente para llegar a ser primer teniente.arvelo Fuente: [ + ]

SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





-



Archivado en:: NACIONALES