Mensaje de Fe y Esperanza a miembros del CDP Nueva Jersey con motivo del dia Nacional del Periodista

La presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas(CDP), en el Estado de Nueva Jersey , lic Jenny Ten,con motivo de ser hoy 5 de Abril dia Nacional del Periodista, exhorta a sus miembros a estar mas unidos que nunca ante esta difícil situación que afecta no solo a nuestro gremio si no la humanidad en General.

Desde aquí nos unimos al llamado del Comité Ejecutivo Nacional de cuidarnos al momento de ir en busca de las informaciones, de respetar junto a los nuestros las medidas adoptadas por las autoridades en nuestro país, ya que son para la preservación de nuestras vidas.

El Covi 19 es una terrible realidad que mantiene delicado de salud a varios colegas y a culminado a otros, llenando de luto nuestro gremio dentro y fuera del pais Colegas periodistas confiemos en el Divino arquitecto del Universo, sin perder la fe, pidamos al altísimo con el corazón por los familiares y colegas enfermos, alberguemos en el nuestras esperanzas y pidamos sabiduría para seguir adelante ante esta triste realidad.

No olvidemos de usar las protecciones necesarias al momento de salir de casa.



Cinco de Abril en otros tiempos dia de celebracion, ahora nos agobia la tristeza pero no la desesperanza, por que creemos en un Dios dador de vida.

Por ultimo llamamos desde aquí a las autoridades de salud en la República Dominicana , para que al colega Periodista Narciso de San Francisco de Macorís le sea realizada la prueba del Covid-19,

Para él y la,(esposa,hija y nieta),ya que era muy cercano al hermano que falleció del Covid-19 hace 4 días.

Informó que estuvo en el centro médico con su hermano, Ramón Emilio Acevedo Marte al momento de morir, y quiere salir de la incertidumbre

Como CDP en este Estado de Nueva Jersey abogamos junto a nuestro comité Ejecutivo Nacional para que el Ministro de Salud escuche nuestra petición.

Ilustres colegas a pesar de la tempestad debemos mantener la calma y estar de pies junto a nuestros seres queridos, con la firme certeza que mas temprano que tarde un gran arco iris saldrá a la luz y volveremos a abrazarnos, oremos juntos por nuestros colegas sanos y enfermos, no olvidemos que mientras hay vida existe la Esperanza.



Lic Jenny Ten

Secretaria General Colegio Dominicano de periodistas(CDP)en el Estado de Nueva Jersey.



