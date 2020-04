Melanio Paredes se identifica en reducción de salarios funcionarios y crear fondos social para combatir el coronavirus

Santo Domingo.- Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), afirmó que solo con la colaboración de los ciudadanos, en sentido general, la República Dominicana podrá salir de la situación sanitaria y económica que ha provocado a nivel nacional y mundial la pandemia del nuevo Coronavirus (COVID-19).

“Si cada funcionario, sin roles en la emergencia, si cada artista exitoso, si cada pelotero afortunado, si cada empresario potentado se ocupara de acompañar al gobierno, en sus pueblos de origen, asistiendo a los más vulnerables, podremos superar la crisis sin mayores sobresaltos”, dijo Paredes.

El dirigente peledeista consideró que el gobierno, no obstante, los grandes esfuerzos realizados, no puede solo ante las grandes necesidades de una población cuyos ingresos dependen de iniciativas propias en el día a día, en cerca de un 60% de la población económicamente activa. “¡todos debemos contribuir en la medida de nuestras posibilidades!”, apuntó.

Se mostró identificado con una reducción en porcentajes escalonados de los salarios de funcionarios y ejecutivos de las empresas, con los que se puede constituir un fondo social para enfrentar las crecientes necesidades sanitarias y de alimentación de la población.

“Por esa razón ahora formulo esta nueva propuesta simple, altruista y responsable; de que vale tener más de lo necesario si precisamente la actual pandemia ha demostrado que lo que podemos atesorar de nada nos sirve pues siquiera se puede utilizar para enterrar cristiana y dignamente a los deudos”, señaló.

Las declaraciones de Melanio Paredes fueron divulgadas por la Secretaría de Comunicaciones del Partido de la Liberación Dominicana, instancia que le contactó en su vivienda en donde se acoge a la cuarentena.

Archivado en:: NACIONALES