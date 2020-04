Manuel Rivas y Marlin Martínez serían beneficiados con prisión domiciliaria

El Pregonero, Santo Domingo. El Ministerio Público en la figura del Procurador General de la República, acaba de emitir una orden de poner en prisión domiciliaria a toda persona de más de 60 años, ya sea que su estado sea preso preventivo y/o preso condenado por crisis que vive el país por coronavirus.Entre lo que se va a beneficiar de estas medidas por tener 60 años o más, está Marlin Martínez y el exdirector de la OMSA, Manuel Rivas.La medida en particular, no solo beneficia solamente a esas personas, también, a reos con condiciones graves de hipertensión, enfermedades crónicas o terminales, enfermedades cardiovasculares o respiratorias severas, tuberculosis avanzada o VIH SIDA.En la disposición, se establece que al concluir el plazo temporal de prisión domiciliaria, que podría ser prorrogable a solicitud del Ministerio Público, los reos regresarán de manera obligatoria a los recintos penitenciarios donde estaban cumpliendo sus condenas y en caso de no hacerlo en la fecha prevista, se les impondrán nuevas sanciones penales