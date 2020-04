Manny Rodríguez un Maeño por siempre.

Joven orgullo de Mao. Manny Rodríguez



Con una carrera sólida dentro de la comunicación en la ciudad de New York, el comunicador Manny Rodríguez se destaca en diferentes medios con propuestas refrescantes.

Actualmente Rodríguez es presentador del programa “Todo incluido”, que se transmite de lunes a viernes por Telemicro Internacional, por Aster y Nexo en Santiago.

También ha participado en varios programas de Univisión Radio y en los próximos días va a relanzar "El interactivo con Manny Rodríguez" a través de la señal de La X 96.3 de New York.

"Tengo diez años residiendo en la ciudad de New York y lo que siempre hemos hecho es trabajar y representar a la República Dominicana de manera digna, poniendo la bandera tricolor en alto como un dominicano que se abre paso dentro de la comunicación", sostuvo Manny.

Manny Rodríguez, oriundo de Mao, República Dominicana, se ha convertido en una marca popular de la ciudad de los rascacielos, con la producción de vídeos musicales y programas de televisión al igual que representación de artistas y agrupaciones.

El comunicador ha sido reconocido en múltiples ocasiones por importantes premiaciones tanto de su país como de Estados Unidos, y ha formado parte de relevantes actividades y desfiles de la ciudad de New York.

