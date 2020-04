Luis Abinader se reúne con Colegio de Enfermería; hace donación de mascarillas, lo reconocen como persona que más las ayuda

El Colegio Dominicano de Profesionales de la Enfermería denunció este sábado que se encuentra en una grave situación, teniendo en la actualidad 28 enfermeras que han dado positivo al Coronavirus, un fallecimiento, 8 ingresadas, incluyendo a una en ventilación mecánica y 85 en aislamiento en espera de que se les realice la prueba.

Dijeron que pese a su condición de personal en primera línea de contacto y tratamiento con los infectados y posibles infectados no se les ha dado prioridad en la detección de pruebas, lo que puede convertirlas en factor de contagio en los hospitales, en caso de que sean portadoras no detectadas, además de poner en peligro a sus familias.

Abinader sostuvo una reunión con la directiva del Colegio de Enfermería en su local del sector de Naco, a las que donó varias cajas de mascarillas y felicitó y agradeció por los sacrificios y esfuerzos que vienen realizando junto a otros profesionales, técnicos y auxiliares de la salud en labores de prevención y cura del contagio de COVID-19.

Las profesionales agradecieron a Abinader que de nuevo acudiera a apoyarlas, lo que ha hecho en otras ocasiones durante la crisis del coronavirus, y leyeron un documento en el que lo reconocen como la personalidad más activa en darles asistencia.

Solicitan que sean nombradas nuevas enfermeras profesionales para cumplir la demanda de servicios complicada con el Coronavirus, debido a que el paso a retiro del personal de más 60 años, por decreto presidencial, ha generado un serio déficit en el sector, pues esas personas no han sido sustituidas.

Tan pronto se estableció a final de febrero la llegada del Coronavirus al país, Abinader y el PRM se han mantenido haciendo propuestas y sugerencias a las autoridades, donando equipos, medicamentos y materiales de protección al personal de salud, y empezaron a importar 40 mil kits de pruebas rápidas del contagio.

Dejó abierto el Centro de Acopio y Distribución de Alimentos, en Santo Domingo Este, ha participado en entrega de medicamentos y material de protección para personal de salud, fue a La Vega al inicio de los trabajos del hospital temporal, recibió en la Urbanización Fernández un lote de 26 ambulancias para ser entregadas a igual cantidad de ayuntamientos.

Volvió al centro de acopio y distribución de alimentos a supervisar el desarrollo de los trabajos, se mantiene coordinando los equipos de trabajo que junto al presidente del PRM, senador José Paliza, y otros dirigentes atienden los programas de apoyo, y este sábado visitó a las enfermeras en su local.Fuente: [ + ]

