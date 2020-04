Luis Abinader ganaria en primera vuelta según encuesta Centro Económico del Cibao CEC

Santo Domingo.- Una encuesta telefónica difundida hoy por el Centro Económico del Cibao de Santiago de los Caballeros reveló que entre el lunes 23 y el martes 24 de marzo se consultó a 1,993 personas sobre dos asuntos que marcan al país en la actualidad: la pandemia de coronavirus y las elecciones de mayo.

El porcentaje mayor del sondeo fue el que arrojó un contundente 90.6% y alude a quienes aseguraron que acatan la medida sanitaria de ponerse en cuarentena para escapar de las garras del nuevo coronavirus COVID-19.

Otro porcentaje igual de alto, aunque no tanto, fue el de que casi un 60% dijo que votará por Luis Abinader como sucesor del presidente, Danilo Medina. Ese porcentaje triplica al apoyo que la encuesta concede a Luis Castillo (alrededor del 20%), quien a su vez dobla el porcentaje de apoyo que los encuestados brindan a Leonel Fernández (cerca del 10%).

Alrededor de la mitad de los encuenstados (49.9%) dijo estimar que el Gobierno de Medina hace lo suficiente ante la pandemia, un 38.7% que no, un 7.9% que no ha hecho nada y un 1.3% que lo hecho es que todo empeore.

Sobre su nivel de precisión, la encuesta se atribuyó un nivel de confianza de un 95% y un margen de error de ± 2.2%.

Algunas de las tablas de los resultados de la encuesta en relación a la pandemia:



Las tablas con los resultados de la encuesta vinculadas a las elecciones:

