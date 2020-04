Luis Abinader fue a dar ayudas en 10 iglesias

Continúa asistiendo con alimentos, medicinas y equipos de protección contra COVID- 19

Santo Domingo. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, se trasladó esta vez a Haina, Nigua y a zonas de San Cristóbal continuando sus esfuerzos por asistir a familias de escasos recursos ante dificultades y limitaciones agravadas por la epidemia de Coronavirus que impacta al país.

Abinader inició su recorrido desde las primeras horas de la mañana visitando a partir de las 9:00 el dispensario médico de la parroquia San Agustín, de los Bajos de Haina, donde fue recibido por el padre Cruz María Echeverry Martínez, encargado de la Pastoral Social de Baní.

Luego visitó la iglesia Asamblea de Dios, donde compartió con el pastor Nelson Suero, en los Bajos de Haina.

Siguió a media mañana con una visita al hospital de Barsequillo, en el barrio Concepción Las Colinas, de Haina, donde hizo entrega de materiales al personal de turno.

Poco después el candidato presidencial fue a Nigua, visitando el Leprocomio donde hizo entrega de ayuda al doctor Soriano Zayas junto a una comisión de religiosas que dirigen el centro.

Luego estuvo en San Cristóbal, en la escuela parroquial Santa Rita, donde lo recibió el padre Hilario Sierra Suárez, de la avenida Libertad, sosteniendo una amena conversación con el personal presente.

Luego visitó el hospital Juan Pablo Pina, donde compartió el director del hospital, doctor Ivanhoe Balbuena. Además Abinader estuvo en la iglesia evangélica El Santiario, donde fue recibido por el pastor Emmanuel Soriano junto a otros 20 pastores del sector San Isidro.

Tras interesarse por la situación de las personas de cada zona, Abinader entregó medicamentos, mascarillas, guantes, material desinfectante e higiénico y encareció dar a los feligreses el mensaje de cumplir las disposiciones de prevención adoptadas por las autoridades.

Actúa como dominicano, no como político

Abinader explicó en cada una de sus visitas que está actuando como siempre lo han hecho él y su familia, que siempre han dado su apoyo al pueblo dominicano en toda circunstancia, no sólo en emergencias.

Preguntado que si no fuera candidato presidencial estaría ayudando a la gente, dijo que no está actuando como candidato presidencial sino como ciudadano, “ojalá que todos los políticos y todo el que pueda ayudar, lo haga de esa manera, actuando como ciudadano, no como político, por eso es que nuestras ayudas están siendo entregadas a las iglesias católica y evangélicas y a centros de salud, dijo.

