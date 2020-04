Leonel: fracaso al sistema del voto automatizado debe ser investigado por la Fiscalía Electoral, y Roberto Rosario para cuando?

Fernández planteó que la investigación de la Fiscalía Electoral debería explicarle al país por qué la Junta Central Electoral (JCE) no identificó y corrigió todas las debilidades del programa de software, que condujeron al fracaso del voto automatizado, tal y como lo expuso la OEA en su reciente informe.

“Igualmente, surgen las interrogantes de por qué no fueron escuchadas las observaciones, denuncias o sugerencias, hechas oportunamente por diversos partidos, instituciones y actores políticos, y se persistió por el contrario en utilizar un sistema de votación tan deficiente, como se expone en los informes citados”, apuntó Fernández.

El presidente de Fuerza del Pueblo indicó que el colapso del sistema de votación automatizada ocurrió a pesar de que, el entonces director de Informática de la Junta Central Electoral le anunciara al país, el 30 de enero, que debido a la experiencia de las primarias de octubre, de las recomendaciones de IFES y de las observaciones de los partidos políticos, le había introducido mejoras al software.

Recordó que dichas mejoras incluían nueve capas de seguridad que permitían detectar cualquier manipulación o alteración de los equipos de votación y un sistema de lector de huellas digitales.

“Sin embargo, ese programa de software mejorado resultó tan funesto y fallido como el utilizado en las elecciones primarias del 6 de octubre”, manifestó el exmandatario.

Señaló que ante todo eso, surge la inquietud de por qué en el caso de no haberse perpetrado un fraude en las elecciones primarias del 6 de octubre, la JCE se vio precisada a modificar el programa de software de votación de las subsiguientes elecciones municipales con la finalidad de mejorar su calidad, a los fines de identificar posibles manipulaciones y garantizar la integridad del proceso electoral.

El presidente y candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, se refirió a que tanto en la evaluación preelectoral que hizo IFES, como en los recientes informes de la OEA y UNIORE, se verifica la preocupación por la ruptura de la cadena de custodia de la prueba.

“No solamente estábamos frente a un sistema de votación deficiente y vulnerable a manipulación por ser, en términos del informe de la OEA, un software mal diseñado, sino que también, debido a la ruptura de cadena de custodia de la prueba, afrontábamos la dificultad para procurar las sanciones legales correspondientes a las irregularidades e intentos de manipulación de la voluntad popular”, expuso el expresidente Fernández.

Señaló que la democracia dominicana afronta un reto sobre la integridad del proceso electoral que debe ser superado y que estos informes no deben quedar en el vacío.

En consecuencia, indicó que “la JCE está llamada a adoptar los correctivos necesarios para restablecer las garantías e integridad de las elecciones”.

Reiteró que la Fiscalía Electoral debe propiciar una investigación que a partir de los 21 hallazgos del informe de la OEA, establezca quiénes han sido los responsables del colapso del voto automatizado, si solamente se trató de negligencias o si por el contrario, hubo un intento de manipular el proceso electoral.