Las palabras del Fother a Don Miguelo que tuvo respuesta

El rapero el Fother criticó la manera de como el exponente urbano Don Miguelo ha estado usando sus redes sociales en medio de la pandemia que afecta a la República Dominicana, y que sólo en la provincia de este (San Francisco de Macorís) ha dejado unos 22 fallecidos, y a nivel nacional supera los 50 fallecimientos a causa del Coronavirus.

De acuerdo, al Fother de ser él la persona con unos 300 mil seguidores en un en vivo en Instagram usaría la plataforma para hacer una cadena de oración en vez de poner a mujeres semi desnudas a bailar.

«Si YoO Tuviera 300k de Personas en Vivo en mi IG ahora mismo. YoO Estuviera Haciendo una Cadena de Oración para Humillarme ante Dios todo Poderoso y Pedirle de todo Corazón que Perdone toda la Aberración que hay en la Tierra. Nos de la Oportunidad de Empezar de Nuevo.», expuso.

El Fother, además, agrega en su escrito que: «Señor Todo Poderoso te Pido que Perdones Tu Pueblo que NoO Sabe Lo que Hace Y pa los que Quieren #Carne en PARABOLA #Espiritual #Carne Significa MUERTE. #ToDaviaNoMeEhConvertido Pero Espero que Sea Pronto #SiganHaciendoleMolsillaAlDiablo #De0a10 es que Nos Van a Poner el #TodaviaDiosNoSeAQuillao #FuckCoronaVirus #LaRameraDeBabilonia. EDÚQUENSE», cerró.

Ante tal comentario, Don Miguelo no se quedó callado y respondió al comentario del limonero de la siguiente manera:

«Este es mi instrumento para que mi gente se quede en casa. Siempre he creído que tú eres un buen tipo, no lo tomaré a mal. Te entiendo, pero no te comprendo cuando escucho tus letras».

Muchos han criticado la manera en la que don Miguelo usa el live en instagram en horas de la noche en el segmento denominado de 0a 10.

SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





-



- MAS EN WWW.SOYDEMAO.COM Fuente: [ + ]

Archivado en:: ENTRETENIMIENTO