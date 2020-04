La morgues en NY están desbordadas cadáveres son llevados a fosas comunes

New York.-Los cuerpos que no son reclamados por familiares u otras personas ya no tienen espacio en las morgues, colapsadas por la cantidad de muertes que se producen por el Covid-19. Por eso redujeron el tiempo de espera para sepultarlos. A medida que la ciudad de Nueva York se enfrenta a un creciente número de muertos por coronavirus y a la disminución del espacio de la morgue, la ciudad ha reducido la cantidad de tiempo que retiene restos no reclamados antes de que sean enterrados en el cementerio público de la ciudad: según la nueva política, la oficina forense mantendrá los cuerpos almacenados durante solo 14 días antes de que sean enterrados en el campo de alfareros de la ciudad en Hart Isla. Normalmente, unos 25 cuerpos a la semana son enterrados en la isla, principalmente para personas cuyas familias no pueden pagar un funeral o que no son reclamados por sus parientes. Sin embargo, en los últimos días, las operaciones de entierro han aumentado de un día a la semana a cinco días a la semana, con alrededor de 24 entierros cada día, dijo el portavoz Jason Kersten. Fuente: [ + ]

