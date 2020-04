Jorge Mera no se queda callado y le responde al ministro de Salud Pública

El delegado político del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Orlando Jorge Mera, le respondió este viernes al ministro de Salud Pública, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, diciendo que “se verán ante la ley”, luego de conocerse el informe que hiciera una funcionaria de la entidad sanitaria sobre irregularidades de un licitador en un proceso de compra. “Señor ministro no me responda a mí, respóndale a la directora administrativa y financiera del Ministerio de Salud Pública, que el día 2 de abril le informó sobre las irregularidades que tenía uno de los licitadores”, puntualizó. Igualmente, Jorge Mera indicó que aunque la funcionaria había advertido que los insumos ofertados por el proveedor eran de mala calidad, Sánchez Cárdenas hizo caso omiso y procedió con la compra. Las declaraciones de Mera surgen a raíz de que saliera a la luz pública un correo electrónico, del 2 de abril de 2020, donde Rosalba Arias C., directora general administrativa y financiera de Salud Pública, notifica al galeno sobre ciertas irregularidades que presenta con el suplidor Tools & Resources Enterprices Toreen. En ese orden, Mera externó que la organización perremeísta exige sanción a la impunidad, sanción a la corrupción ya sea pasada, en el presente y en el futuro. “El pueblo dominicano que tanto sufre en medio esta pandemia, quiere sanción a la corrupción y fin a la impunidad”, resaltó el político. Respuesta del Ministro de Salud Pública Fuente: [ + ]

