Holi Matos: El peregrino anduvo sin mascarilla por 5 provincias con protección policial

Santo Domigo. – El comentarista del Sol de la Mañana Holi Matos, manifestó que el peregrino que terminó en el día de ayer su aventura en Puerto Plata, pasó por cinco provincias del país sin la protección recomendada por el propio ministro de salud publica.



«El peregrino inició su periplo en Villa Altagracia, pasó por Bonao, la Vega y Santiago, el mismo se desplazó por esos lugares sin mascarillas y sin guantes y escoltado por una patrulla policial pagada con los recursos del Estado, sostuvo Matos.

Holi, dijo que para el ministro Sánchez Cárdenas esto al parecer fue una gran sorpresa, ver a este individuo andar mitad del país sin la debida protección, la que se hace obligatoria usar.

Agregó que el titular de Salud Pública siempre quiso censurar cuando se hablaba de masificación de pruebas y que por eso hoy el país duplica a Panamá y triplica a Costa Rica, en la cantidad de personas fallecidas por el COVID-19.

Otros de los puntos al que hace refrerencia el comunicador, es que el gobierno se ha negado a darle participación a los gremios de salud para la realización de un plan responsable que busque detener el virus.

Asi mismo, añadió que para lo único que el gobierno ha llamado a la oposición política, fue para conseguir vía el Congreso Nacional la aprobación de un prestamo de 300 millones de dólares.

«El gobierno supuestamente necesitaba estos recursos para desarrollar políticas tendentes a enfretar el corona virus, pero el mismo no hizo un uso coherente de este préstamo que su parte inicial fue de 300 millones de dolares», sostuvo el comentarista político.

Subrayó que el único fondo que tenía el gobierno para contrarestar los efectos de la pandemia, eran los de las ARL’s, ya que estos recursos no tenían un destino de inversión.

Manifestó que ante esta terrible situación que vive la nación, el presidente Medina ha aprovechado la ocasión para reelanzar su candidato, cuyo cuestionamiento por su elección no le ha permitido avanzar.

Cito que el candidato del PLD no ha logrado alcazar los números de su propio partido, a pesar de que el gobierno ha utilizado todos los planes sociales a su favor, contrario a lo que establece la OPS.