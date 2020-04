Guillermo Moreno: El Gobierno maneja pandemia para mantenerse en el poder

El presidente de Alianza País (ALPAIS), Guillermo Moreno.

El presidente de Alianza País (ALPAIS), Guillermo Moreno, manifestó este lunes que el gobierno dominicano luego de más de 50 días del primero caso de covid-19 registrado en el país, y a más de un mes de la declaración del Estado de Emergencia no ha dado señales a la vista de que la estrategia llevada a cabo hasta el momento sea asertiva en la contención de la pandemia que afecta a la República Dominicana."Más allá de las aseveraciones fantasiosas del último discurso del presidente de la República, la estrategia del Gobierno no ha sido nada asertiva. Luego de más de 50 días del primer caso de coronavirus y más de un mes en estado de emergencia nacional, toque de queda y demás, no hay señales a la vista de contención de la pandemia", expresó Moreno, candidato presidencial de Alianza País.Indicó además que en cualquier país con unos mínimos de institucionalidad democrática, el Poder Ejecutivo y el Congreso estarían activos concertando al conjunto de sectores políticos, económicos, sociales y ciudadanos para debatir todo lo que está envuelto en la pandemia y sus consecuencias, para ir definiendo una agenda y estrategia de trabajo de responsabilidades compartidas.Para Guillermo Moreno, desde el oficialismo, se está viendo en la pandemia como una oportunidad para posicionar al candidato oficialista y garantizar la continuidad del PLD en la dirección del Estado.Para eso, afirmó, «la estrategia ha sido mostrarse, sin serlo, como un Gobierno autosuficiente, que tiene el control de la situación y que al mismo tiempo reparte atenciones médicas, dinero, alimentos, y de esa forma gana tiempo y nuevas lealtades clientelares en el electorado».Aseveró que la oposición política no debe parar de exigir al Gobierno la adopción de las medidas y estrategia adecuadas para aplanar la curva de la pandemia; como también requerir de la Junta Central Electoral la definición, junto a los partidos políticos, de un protocolo que le dé plena seguridad a la ciudadanía de que se podrá acudir a votar el 5 de julio sin peligro de contagio del coronavirus