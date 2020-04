Gobierno hace desesperado llamado a médicos para que se integren a hospitales

SANTO DOMINGO, RD.-El Gobierno hizo este lunes un llamado ferviente a la plena integración de todos los médicos dominicanos al servicio activo, excluyendo, a los que tengan más de 60 años o alguna condición de salud previa, para que no dejen solos a los pasantes y a los internos, como está ocurriendo en algunos centros de salud.

“Doctores y doctoras, el país los necesita”, expresó Gustavo Montalvo, coordinador de la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control del Coronavirus, al momento de apelar a la solidaridad, humanidad, vocación, responsabilidad y sentido del deber de los galenos.

En un mensaje dirigido a la nación, Montalvo aseguró que las autoridades están poniendo a disposición de los médicos y enfermeras los equipos de protección necesarios y los seguirán distribuyendo diariamente.

“Pueden estar seguros, la salud y la protección de ustedes es nuestra prioridad”., señaló el funcionario.

Gustavo Montalvo se refirió a los profesionales de la salud que están en primera línea, haciendo honor a su juramento hipocrático y demostrando a diario su dedicación.

“Gracias. Sabemos que no hay palabras ni compensaciones que hagan justicia a su esfuerzo y les estaremos eternamente agradecidos”, precisó.

Igualmente, destacó el trabajo de los voluntarios de la Defensa Civil, de los Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los clubes deportivos y todos los sectores que se han sumado a los esfuerzos para librar esta guerra sanitaria.

El gobierno también continúa ampliando su paquete de medidas para aliviar la carga de todos los sectores ante el coronavirus (COVID-19) y anunció que La Fundación Reservas del País no cobrará los intereses de mora de sus préstamos durante los próximos 6 meses.

“Además, los intereses de las cuotas comprendidas entre el 12 de abril y el 11 de julio serán reducidos a la mitad, y su pago será realizado en un período de 6 meses a partir de octubre”, informó Gustavo Montalvo.

Agregó que también se dispuso que el pago de capital programado para este mismo período será realizado en cuotas adicionales al vencimiento de la operación de crédito.

Gustavo Montalvo indicó que el presidente Danilo Medina firmó el decreto 148-20, “para que a partir de mañana 14 de abril se extienda el estado de emergencia nacional por 17 días más”.

“El toque de queda permanece inalterado. Sigue siendo de 5 de la tarde a 6 de la mañana. Durante el resto del día las personas pueden desplazarse a realizar las actividades o compras esenciales, sea dentro de su localidad o fuera de su localidad”.

En ese contexto, aclaró que las restricciones especiales establecidas durante la Semana Santa, prohibiendo el desplazamiento entre provincias, quedan levantadas.

Recordó que las únicas actividades empresariales permitidas son las que se llevan a cabo para mantener la cadena alimenticia, establecimientos de salud, farmacias, los servicios esenciales especificados en el decreto de emergencia y el teletrabajo.

“Nada ha cambiado y cualquier actividad empresarial que viole estas normas está incumpliendo las disposiciones y está sujeto al régimen de consecuencias”, apuntó.

El ministro de la Presidencia aprovechó la oportunidad para reconocer la labor del Ministerio de Agricultura, todos los productores nacionales, transportistas y comerciantes para mantener la cadena alimenticia.

También destacó que la Comisión se está asegurando, no solo de dar respuesta a toda la población, sino de atender especialmente a aquellos grupos que, por diferentes circunstancias son especialmente vulnerables: personas con discapacidad, pacientes de VIH y adictos en centros de tratamiento y rehabilitación.

“Igualmente, estamos poniendo especial atención para evitar la propagación del coronavirus entre los privados de libertad en el sistema penitenciario y se han llevado a cabo diferentes medidas con este objetivo”, dijo.

En ese sentido, citó la restricción de las visitas a los recintos penitenciarios, la realización de pruebas a internos, la habilitación de centros para aislamiento y jornadas constantes de limpieza y desinfección.

El ministro de la Presidencia también invitó a que “trabajemos juntos y trabajemos duro, con fe y entrega, para poder decir, cuando todo esto haya pasado, que estuvimos a la altura de las circunstancias, que fuimos parte de la solución y que logramos salir fortalecidos”.



