GABRIEL Y EDILBERTO, LOS PEÑA QUE HICIERON DE LA RADIO, UNA ROCA

Los linieros como se nos denomina a los que nacimos en la sub -región del Cibao conocida como Línea Noroeste, desde inicios de la década del 70, disfrutamos de dos locutores que a pesar de tener el mismo apellido no son familia.



Gabriel Peña, dueño de una de las voces más lindas que he escuchado, y Edilberto Peña, con una animación avanzada para la época, formaron una mancuerna de un oro que brillaba por la frecuencia de 700 Kilociclos usada por Radio Mao.



Hoy nos arropa la melancolía al pensar en esas mañanas y tardes que ambos locutores llenaban de sabor. Impacto Musical 700 era el nombre de los bloques que ellos animaban; Edilberto a la 1 de la tarde tenía un artista invitado.



Y los sábados a esa misma hora hacia un especial con las canciones de Camilo Sesto y al finalizar producía el programa “Así cantan el Dúo Los Compadres y el Trío Matamoros”. Por su parte, Gabriel junto a varios profesionales de distintas áreas producía “Domingo Musical y Cultural".



Era una especie de revista radial con un contenido especial que servía de alimento al conocimiento en la mañana vestida de Domingo. Edilberto y Gabriel han dejado un recuerdo abierto de un tiempo que no vuelve pero que se siente y se vive.





A mediado de los 80, Gabriel voló con nuevos sueños a la ciudad de Nueva York y a principio de los 90, Edilberto también tomó rumbo a los Estados Unidos de Norteamérica: los dos nos dieron un adiós mudo en la garganta porque solo habla el corazón cuando personas de valía profesional y humana se nos van. Aunque Edilberto por temporadas viene y hace su aporte a la radio de Mao.



Gabriel, el gran compañero, humilde, solidario y sincero siempre estaba presto a orientarnos con sus sabios consejos. Por muchos años fue el Maestro de Ceremonia de los eventos importantes de la Provincia Valverde.



Por más de una década dieron vida al país desde la ciudad de Mao, abriendo caminos para llenarlos de alegría al pintar sonrisas en los labios de sus oyentes con el color de las palabras bien dichas frente al micrófono. Hoy quise dedicar este Momentito a Gabriel y Edilberto, los Peña que hicieron de la radio, una roca

Por Miguel De Jesús

Locutor y Abogado Dominicano

