SNTP de VALVERDE, SOLICITA AL PRESIDENTE MEDINA, EXONERAR EL PAGO FACTURAS LUZ, AGUA Y TELÉFONO.

El pedido lo hace, el fotoperiodista Rafael Pujols, quien afirma que debido al encierro domiciliario por la Cuarentena del COVID-19, la mayoría de la población no está trabajando.





Mao, Valverde.- El Secretario General de la Filial Valverde del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), fotoperiodista RAFAEL PUJOLS, solicitó al presidente de la República Dominicana, Lic. Danilo Medina, exonere el pago de la facturación de los servicios de luz, agua y teléfono, durante los meses Marzo, Abril y Mayo, debido a la CUARENTENA que vive el país y el mundo por el contagio del COVID-19.





El comunicador, dijo en el entendido que los ciudadanos no están trabajando en su mayoría, o realizan trabajos informales (chiriperos, hechas días, limpiabotas, comunicadores, canillitas, entre otros, por el motivo de que estan cumpliendo los mandatos del Poder Ejecutivo.





De acuerdo al fotoperiodista del Noroeste del país, estos servicios posiblemente lo van a empezar a cobrar a partir del lunes, según un anuncio de Edenorte de apertura de todas sus Oficinas Comerciales.





Sostuvo Rafael Pujols, que no hay forma que los más necesitados de la población, entre los que se encuentran periodistas, comunicadores sociales, camarógrafos, periodiqueros, diagramadores, digitadores, entre otros, pueden pagar esos servicios, "será con el Cheque que devengaran del Covid-19, durante dure la cuarentena".





Esta crítica situación debe ser tomada en cuenta por el presidente Medina, "NO AL PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, TELÉFONO Y CABLE", pidió el jefe de los periodistas de Valverde, Rafael Pujols.





Explicó en ese sentido, que los mas infelices de la población, estan siendo empujados a romper la Cuarentena y que muchos preferirán caer preso o morir a continuar respetando el Toque de Queda pasando hambre y con los cobros de esas facturación en sus hombros.





En lo personal, dijo Rafael Pujols, "he estado sobreviviendo porque mis dos hijas y algunos de mis hermanos me han estado comprando los medicamentos que me indicaron para estabilizar algunas dolencias de salud e incluso mi madre casi a diario envía algunos que otros tipos de alimentos cocinados y jugos".





Por tanto se pregunta ¿que será de los comunicadores sociales que, como yo, ganan migajas y sobreviven gracias al CHELITEO, o porque reciben algunas MIGAJAS, cuando le sobran a algún político o funcionario que quieres divulgar algo, como ahora durante esta Cuarentena del Coronavirus, que algunos quieren pescar en ríos revueltos buscando balance político partidario entregando dádivas a personas de escasos recursos económicos?.





"QUÉDATE EN CASA, NO SALGAS A MENOS QUE SEAS NECESARIO".





¡Señor Presidente de la República Dominicana, Lic. Danilo Medina, no dejes que los periodistas y comunicadores del país, junto a la población más necesitada, SUCUMBA ante tanta desigualdad, ayúdeles a cumplir su misión de comunicar con calidad y seriedad durante dure la Pandemia del Coronavirus y más allá.





Por el país, tu familia y la raza humana, "QUÉDATE EN CASA, NO SALGAS SINO ES NECESARIO", su fotoperiodista Rafael Pujols.