SANTO DOMINGO.- El expresidente Leonel Fernández instó al Gobierno a “extremar la transparencia” de las transacciones que realice durante el estado de emergencia provocado por el brote de coronavirus, al advertir que la falta de ella en momentos de calamidad podría provocar una poblada.

Opinó que las empresas que sean contratadas por el Gobierno para adquirir medicamentos contra la COVID-19 e insumos para hospitales “deben de estar provistas de solvencia moral, experiencia en el área para la cual ha sido contratada y capacidad para cumplir con los compromisos que ha asumido”.

“En momentos de grandes crisis los gobiernos tienen que ser más rigurosos con la transparencia, porque la confianza de la población está depositada en la capacidad ejecutoria de las autoridades”, declaró Fernández en el programa D’Agenda, que se difunde por Telesistema, donde fue entrevistado por Héctor Herrera Cabral.

Fernández advierte sobre poblada

El ex mandatario criticó que nadie debe estar pensando “en hacer negocios a la sombra del Estado” en este momento de calamidad e infortunio, cuando lo que se debe es contribuir a la solución de los problemas.

“U na acción de esa naturaleza genera mayor nivel de desconfianza e indignación, y puede conducir hasta a una poblada”, advirtió el también presidente y candidato presidencial del Partido la Fuerza del Pueblo.