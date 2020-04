REPÚBLICA DOMINICANA.-Epidemiólogo y salubrista Carlos Manuel Félix Cuello, considera que la pandemia de covid-19 se les ha ido de las manos a las autoridades sanitarias.

Han pasado 39 días desde que en la República Dominicana se registró el primer caso positivo del nuevo coronavirus y los resultados, hasta este miércoles 8 de abril, son 108 defunciones, 2,111 personas positivas a la enfermedad, 50 recuperados y 4,257 descartados.

Entiende el especialista que las cifras y el tiempo son un claro ejemplo de que las autoridades no han sabido manejar la enfermedad y que han centrado sus esfuerzos en una dirección incorrecta.

Félix Cuello es coordinador del Programa Control de Infección del Hospital Infantil Doctor Robert Reid Cabral, ubicado en el Distrito Nacional.