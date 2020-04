Encuesta revela 65% de electores NO votarían por Gonzalo «El Penco» Castillo

SANTO DOMINGO.- La firma encuestadora Asisa Research reveló, a través de una encuesta, que el 65 % de los electores «nunca votaría» por el candidato presidencial del partido oficialista, Gonzalo Castillo. Mientras que 23 % no lo haría por Ramfis Domínguez Trujillo, 23 % no elegiría a Leonel Fernández y 18% no eligiría a Luis Abinader.

El 51% de los consultados valora positivamente el desempeño del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, ante la crisis generada por la pandemia del coronavirus en el país.

De acuerdo a la primera parte de la Encuesta Nacional Socio Política de Impacto al COVID-19, realizada desde el 13 de marzo al 19 de abril a nivel nacional, el 20% de los consultados entiende que el desempeño del candidato opositor ha sido bueno, mientras que el 31% señala que ha sido muy buena (la sumatoria indica 51%).

Al aspirante del PRM le sigue el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo con el 13% señalando que ha sido bueno su desempeño y 18% sosteniendo que ha sido muy bueno, para, en total, un 31%.

Castillo es seguido por el expresidente Leonel Fernández, candidato por la Fuerza del Pueblo, con el 11% de los encuestados señalando que su desempeño ha sido bueno, y el 14% que es muy bueno, para un 25% en total.

58% de encuestados de acuerdo con cuarentena total

El sondeo de Asisa indica también que un 58% de los encuestados estaría de acuerdo a una cuarentena total, frente a un 42% que está en desacuerdo.

“Sin embargo, la aceptación de la cuarentena total disminuye a medida que disminuye el nivel socioeconómico (AB 77%; C 61%; D 57%; E 55%)”, agrega la encuesta.

Asimismo, señala el sondeo que el 66% de los consultados entiende que las medidas tomadas hasta ahora para enfrentar el coronavirus son insuficientes.

De igual manera, la encuesta arrojó que el 85% de los consultados está de acuerdo con que los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), tenga a su disposición el 30% de esos recursos, a raíz de la crisis generada por el virus.

La iniciativa h a sido asumida por diputados y senadores de diversas organizaciones políticas.

Asisa sostuvo que para el estudio “se diseñó una muestra de 1,200 encuestas, resultando un total de 1,649 encuestas válidas recogidas online y vía telefónica”.









