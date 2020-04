En Mao: Jóvenes son los que mataran padres por andar en las calles y llevar covid-19 a la casa

Mao.- La gran cantidad de jóvenes que desafían a las autoridades y violan las disposiciones sanitarias al salir a las calles en busca de nada, más que de infectarse de la mortal enfermedad del covid-19, y que luego contagiarán a sus familiares que de manera cauta quedaron en sus respectivos hogares. Así lo expresó un destacado infectólogo de esta ciudad.

Dijo que los casos más recientes de contagios en el municipio de Mao, se le atribuyen a personas relativamente jóvenes que salen a diario de sus casas y al regresar contagiados, se lo transfieren a los demás, especialmente a los adultos mayores que son los más vulnerables y a los que la enfermedad ataca sin misericordia.

Explicó que la mayoría de los jóvenes no presentan síntomas y eso hace que el nivel de contagio sea más elevado, ya no son solamente a los familiares, sino también, a los vecinos, a los amiguitos, a la novia y de ahí se desprende una gran cadena de contagio, apuntó el especialista.

Dijo que el ímpetu juvenil hace que sea más compleja la situación, pues no hay manera de contenerlos, ellos siempre buscan la manera de evadir las recomendaciones, incluso son los que mas violan las disposiciones del toque de queda, lo que representa un gran peligro para población.

Apeló a la conciencia de ciudadana, al respeto a las recomendaciones que consisten en el distanciamiento social, aislamiento, higienización a cada momento, a protegerse con guantes y al uso d las mascarillas, concluyó.

