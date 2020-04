Empresario denuncia que viuda de Juancito Sport le pidió 30 millones por una licitación que ya había ganado

SANTO DOMINGO.- Un empresario denunció este martes que la La directora del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (INAIPI), Berlinesa Franco le pidió 30 millones de pesos para adjudicarle una contratación en la que su empresa era la única oferente,

Pablo Cabrerra, quien es propietario de una empresa proveedora de servicios de alimentos al sector público y privado, afirmó durante una entrevista en el programa Esta Noche Mariasela, que pese haber ganado la licitación le fue arrebatada, porque supuestamente no cedió a entregar el dinero a la señora Franco.

“Me pidió 30 millones de pesos, la licitación era de 100 millones y no me la dio, una licitación que yo me la gane porque quede solo, mi empresa era la única oferente, obligatoriamente había quedármela a mí”, explicó Cabrera.

Dicha licitación, según Cabrera, consistía en la compra de unos kits alimenticios por un valor de $2,500 cada uno, y fue publicada por el Inaipi el 31 de marzo a las 6.00 de la tarde y finalizó al otro día a las 9.00 de la mañana.

Afirma que a ninguno de los oferentes lo llamaron y que posteriormente la institución entregó los Kits a las familias beneficiadas.

Berlinesa Franco, quien fue esposa del asesinado alcalde de Santo Domingo Este, Juan De Los Santos mejor conocido como Juancito Spor fue designada directora del Inaipi en el año 2016 por el presidente Danilo Medina, mediante el decreto 367-16.

También es hermana de Marisol Franco, esposa del presunto narcotraficante César Emilio Peralta (el Abusador), quien se encuentra arrestado en colombia tras permanecer profujo durante varios meses.

Mientras que Marisol, quien cumplía prisión y ahora arresto domiciliario implicada en la red de lavados de activos de su pareja.

