Don Miguelo lanza ramo de olivo a Vakeró tras más de cuatro año de enemistad

Corría el año 2016 cuando la enemistad entre los ídolos de la música urbana Don Miguelo y Vakeró explotó en el país, y es que pasado unos cuatro años de aquel amargo capítulo para el género urbano dominicano, la tarde de este miércoles Don Miguelo lanzó un ramo de olivo al «cantante de los raperos» en el que dice que ya en su corazón no hay «ninguna espina que me puye».

En pocas palabras, Don Miguelo ha dado el primer paso para hacer las paces con Manuel Varet, a quien definió como uno de los cinco mejores urbanos del mundo. “Solo dejándoles saber a todos y todas que desde hoy en adelante con ‘MANUEL VARET MARTE’ no hay ninguna espina que me puye”, dijo en una sorpresiva publicación en su cuenta de Instagram con varias fotografías de quien en un momento fue su amigo. :Le deseó éxito, salud y vida a Vakeró para que viva con su familia y los suyos”, agrega el extenso mensaje de Don Miguelo, que anoche protagonizó una tierna escena junto a su hijo y el exponente urbano Secreto que concluyó en llantos. “La vida no se trata de pedir perdón, se trata de no volverlo hacer”, sostuvo al final del mensaje que selló con “bendiciones para ti @vakero música urbana Don Miguelo y Vakeró explotó en el país, y es que pasado unos cuatro años de aquel amargo capítulo para el género urbano dominicano, la tarde de este miércoles Don Miguelo lanzó un ramo de olivo al «cantante de los raperos» en el que dice que ya en su corazón no hay «ninguna espina que me puye». Fuente: [ + ]

