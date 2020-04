Doctor Cruz Jiminián retoma su labor filantrópica tras superar el coronavirus que les mantuvo a bordo de la muerte

SANTO DOMINGO.-Tras superar la gravedad a causa del coronavirus que les mantuvo al borde de la muerte,el doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, volvió al servicio social, esta vez con nueva idea, la de colectar y prestar tanques de oxígeno a la gente más necesitada.

El quien permaneció casi dos semanas en condiciones críticas en cuidados intensivos del hospital general Plaza de la Salud, el galeno, ha estado dirigiendo la clínica de su propiedad desde su hogar ubicado en el Distrito Nacional.

“¿Tú sabes qué es lo más barato del mundo? El aire y es la necesidad más desesperante cuando no existe. ¿Tú sabes las miles y miles de personas que mueren en este país porque no tienen un tanquecito de oxígeno? Yo quiero a partir del hoy hacer una institución. A todo el que necesite un tanquecito de oxígeno, prestárselo, no donarlo, prestárselo y si lo bota, lo paga o cae preso, porque alguna regla tiene que haber”, dijo el doctor Cruz Jiminián al ser entrevistado para Listín Diario vía telefónica.

Dijo que hay tanques se oxígeno desde el tamaño de un tarro de flores, hasta un tanque de gas, y su interés la gente que tiene alguno de esos, se lo de para él repararlo y prestárselo al que lo necesite, sobre todo con esto del coronavirus que ocasiona complicaciones respiratorias.

“Hay muchísimos tanquecitos de oxígeno en ambulancia, en carro, en casa, en finca, yo los voy a reparar para entonces prestárselo a quien lo necesite”, expresó.

Explicó que se les entregará a las personas que lo necesite, pero con documento y si lo bota lo paga y si no cae preso, porque el aire es lo más barato que hay y a la vez lo más caro cuando lo necesita.

Archivado en:: NACIONALES