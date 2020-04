Denuncian más de 15 enfermeras del Moscoso Puello tienen coronavirus

Enfermeras del hospital Francisco Moscoso Puello denunciaron este sábado que más de 15 enfermeras de ese centro de salud están contagiadas de coronavirus, situación que atribuyen a la falta de insumos de bio seguridad para protegerse adecuadamente del virus.

Deyanira Payano, representante del equipo de enfermería del hospital, dijo que esta situación se debe a que el protocolo de bio seguridad no se está implementando debidamente en ese centro asistencial. “Para un grupo de 10 enfermeras que estamos de turno, solo nos entregaron tres kits de protección”, explicó Payano.

Dijo que en el centro se necesitan lentillas, mascarillas especiales y viseras, así como trajes de protección para el cuerpo, los cuales no les están siendo suministrados a todo el personal.

Expuso que el área de triaje del hospital, donde se atienden a los sospechosos de coronavirus, se debería estar realizando la prueba rápida de detección del COVID-19, sin embargo, el centro no las está implementando.

“Simplemente si el paciente presenta sintomatología es que se la mandan hacer, (la prueba), no obstante, el virus puede durar 15 días en incubación y no necesariamente presentar síntomas, y tú estar positivo, por tanto, ese paciente puede contagiar a otro y por eso es que tenemos ese gran auge de pacientes positivos en este hospital”, explicó la enfermera.



“Pedimos donaciones, por favor, entendemos que el sistema de salud está colapsado. Peloteros, artistas, políticos, senadores, diputados, que ganan tanto dinero y nosotras ganando una miseria, traigan donaciones, necesitamos comida decente, necesitamos protección”.