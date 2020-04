De compañero a compañero: Gonzalo Castillo No se debe aprovechar el sufrimiento humano para hacer publicidad politica y menos cuando no es cierto!!

SANTO DOMINGO.- El exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Víctor Díaz Rúa aclaró al candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo que los primeros en llegar a dar auxilio tanto a los haitianos como a los dominicanos, fue el gobierno dirigido por el doctor Leonel Fernández, asimismo recordó que no se debe aprovechar el sufrimiento humano para hacer publicidad politica y menos cuando no es cierto.“Yo por instrucciones del pte Fernandez fui la primera persona que llegue ha Haiti luego del terremoto, y lleve a Anderson Cooper. Luego llego todo el contingente que mando el gobierno dominicano, al otro dia llego el pte Fernandez para dirigir el mismo la labor humaniraria de rescate al pueblo haitiano, Todos nos entreganos a cumplir sus ordenes y les puedo dar testimonio que las labores de recogida de escombros, rescate,reparticion de agua y comida estuvo a cargo del gob dominicano a traves de los funcionarios encargados”, explica Díaz Rúa en un hilo de mensajes en twitterLa reacción del exfuncionario se debe luego de que el candidato presidencial publicara en sus redes sociales que hace 10 años enfrentó uno de sus mayores desafíos fue elaborar un plan de acción y coordinar las operaciones para llevar alimentos, ayuda y repatriar dominicanos desde Haití. “Hoy, con más experiencia y la misma energía enfrentamos el #COVID19. Sé que juntos saldremos fortalecidos”.El también exsecretario de Finanzas del PLD dijo que puede decir con toda propiedad dos cosas: “que fue el Pte. Fernández el que se entregó en cuerpo y alma a esa labor visitando a Haití varias veces, que hay un funcionario que merece el mayor crédito de todos, que se llama Nicolá Calderón, porque puso a comer a miles de haitianos que sin él hubieran muerto de hambre, cumplió como nadie el mandato del presidente y lo hizo de manera humilde y sin publicidad”.Asimismo, continúo explicando “Lo segundo que cualquier persona que hoy con fines politicos quiera decir que dirigio ese rescate del pueblo haitiano falta a la verdad, esas son acciones humanitarias no negocios privados, vuelvo a repetir realizadas por el gob dominicano”.Aclaró que por casualidad cuando ibamos a salir para Haití a las 6:00 am, Anderson Cooper estaba ahí y Franklin Polanco de la embajada de EE.UU. le pidió que lo llevara, fue una “bola” que le dimos, nada planeado.