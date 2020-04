David Collado revela recibió oferta de ser candidato vicepresidencial por el PLD

SANTO DOMINGO.- El alcalde del Distrito Nacional, David Collado, dejó claro este jueves que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) estuvo interesado en que él fuera su candidato a la vicepresidencia de la República, espacio que ocupa actualmente Margarita Cedeño.

“Nosotros recibimos ofertas de ser candidato vicepresidencial de todos los partidos, no de manera directa”, expresó Collado, quien mañana entregará el cargo a la alcaldesa electa Carolina Mejía.

Entrevistado en el programa Hoy Mismo de Color Visión, el síndico del Distrito aprovechó la ocasión para explicar que no tiene nada personal contra el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader.

“Yo fui seis años diputado, y pregúntenle a los diputados del PLD, nunca tuve un sí ni un no; como alcalde de la ciudad y el alcalde que era, al cual yo sustituí, nunca me he referido a su nombre con nada fuera de lugar. Yo creo en la decencia… y no tengo ninguna diferencia personal con Luis Abinader”, expesó.

En ese orden indicó que no le ha pedido nunca nada a Abinader, lo cual juró por la vida de su hija, señalando además que no es persona de hacer política por cargos, ya que está dejando la segunda posición electoral más importante del país con 93 por ciento de preferencia a fu favor. “Yo ganaba sin hacer campaña”.

“En las primeras reuniones con Luis Abinader, él manifestó el interés de que lo acompañara como candidato vicepresidencial, y mi pregunta fue `¿De qué manera me visualizas ayudándote? Porque no soy de las personas que pudieran estar decorativamente. ¿Cómo tú visualizas?´ Y él me dijo que qué yo quería, y yo le dije `yo no te voy a pedir nada, simplemente visualiza dónde te puedo ayudar´. Y hasta ahí llegó la conversación”, indicó Collado.

Resaltó que los sucesos y confusiones del entorno se dieron más adelante, pero que no tiene problemas con el candidato.

En otro orden, el síndico destacó como primicia que está conformando legalmente una fundación para seguir trabajando en bien del país, y que remozará la Duarte con París inmediatamente se levante la cuarentena.

“Yo prometí a la ciudad de Santo Domingo que iba a reparar y remozar la Duarte con Paris, tenía todo para entregarla en 45 días el primer tramo, justo el primer punto de la Duarte con París, pero llegó la pandemia. Yo tengo los fondos privados para reparar y remozar la Duarte con París”, expuso.

Su futuro político

El alcalde asegura que mañana tendrá un día de reflexión donde podrá ver hacia dónde va, qué decisión tomará, empero hoy todavía tiene compromisos por delante. Agregó que se ha concentrado en terminar su gestión hasta el último día y en enfrentar la pandemia.

“Me concentré en tocar puertas cuando en mi recorrido vi que en Gualey, La Ciénega, en Guachupita nadie estaba usando mascarilla y muchos no la están usando al día de hoy. Me di cuenta que si esta pandemia entra a esos sectores, van a ver más de 2,000 y 3,000 muertos. Y por esos salí en apenas días a tocar puertas”, puntualizó.

Acto de entrega

David Collado dijo que el acto de entrega de mañana será sencillo, guardando la distancia y con todos los protocolos de salubridad que se beben tomar.

Entiende que la alcaldesa electa simplemente va a entrar, él le entregará el cargo y ella dará un discurso breve. “Y tengo entendido que su agenda es salir a trabajar de una vez el mecanismo que ya hemos implementado. Es algo bien sencillo”.