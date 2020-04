Danilo sobre Covid-19: 'A RD no le pueden pedir magia, no somos magos' - El Pregonero

Santo Domingo.- El Presidente Danilo Medina dijo que a la República Dominicana no se le puede pedir magia, porque no “somos magos” ante la crisis que vive el mundo ante la pandemia del coronavirus.

«A la República Dominicana no le pueden pedir magia, no somos magos. Nosotros estamos aprendiendo igual que todo el mundo. Ni un solo país del planeta estaba preparado para esto», dijo Medina la mañana de hoy.

El mandatario reveló que ante la pandemia se hacen pruebas para enfrentar la crisis.

“Esto es prueba y error. Nosotros vamos trabajando en la medida que otros países van probado y que han hecho las cosas bien”.

Aseguró que el país llegó en un momento políticamente muy delicado y tuvo que acelerar las medidas, a partir del 17 de marzo.Fuente: [ + ]

Archivado en:: NACIONALES