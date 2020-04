Cuatro dominicanas entre las 25 mujeres más poderosas de People en Español

La prestigiosa revista People en Español publicó este jueves la lista de las 25 mujeres más poderosas, y en ella hay cuatro dominicanas.

Se trata de las cantantes de música urbana Natti Natsha y Amara La Negra, la actriz de origen dominicano, conocida por la serie Orange is the New Black Selenis Leyva y la empresaria de origen dominicano y puertorriqueño Daisy Auger Domíngue

Como cada año People eligió a 25 féminas que se han dedicado a empoderar a la mujer de muchas formas: ya sea a través de su quehacer profesional, abriendo puertas a otras mujeres en su campo de desempeño o simplemente siendo un ejemplo para su comunidad.

A continuación la lista completa dada a conocer por la revista.

María Elena Salinas Astrid Silva Michelle Galván Ilia Calderón Nina Vaca Adamari López Natti Natasha Amara La Negra Gaby Espino Daisy Auger-Domínguez Selenis Leyva Gloria Calderón Kellett Ileana Ros-Lehtinen Alejandra Espinoza Chef Lorena García Daisy Fuentes Tata Harper Sylvia García Kimberly Guilfoyle Ana de la Reguera Joy Huerta Alejandra Palomera Claudia Romoa Edelman Victoria Alonso Virginia Kase

