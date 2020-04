Cual seria el diputado que le ofreció RD$ 3 millones a Rogelio Cruz para que no reciba donación de Gonzalo ?

el doble de los RD$ 1.5 millones que le iba a donar el candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, a condición de que no recibiera el dinero de Castillo Cruz señaló que se trató de un candidato a diputado que fue enviado para ese propósito, pero no especificó el partido político.



El sacerdote recibiría la donación de RD$ 1,500,000 para contribuir con los trabajos que realiza su fundación, cuando le fue ofrecido el doble con tal de que no recibiera la donación de Castillo; algo que rechazó, según explicó en el programa de radio El Interactivo de la Súper 7. Cruz insistió en criticar que se intente politizar las donaciones para combatir el COVID-19 por ambos partidos políticos mayoritarios: el PLD y el Partido Revolucionario Moderno. Rogelio Cruz reveló que un diputado de la oposición fue enviado a ofrecerleel doble de los RD$ 1.5 millones que le iba a donar el candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, a condición de que no recibiera el dinero de Castillo Cruz señaló que se trató de un candidato a diputado que fue enviado para ese propósito, pero no especificó el partido político. Fuente: [ + ]

Archivado en:: NACIONALES