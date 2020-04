Colegios aplican reducción a pagos de las tarifas de los meses abril y mayo

Al menos tres centros educativos privados ubicados en distintos puntos del Gran Santo Domingo tomaron la iniciativa de aplicar rebajas temporales al pago de mensualidades en los meses que comprende el período marzo-mayo.

La decisión de rebajar de manera transitoria el desembolso en las colegiaturas, se debe a la preocupación de algunos padres porque, a pesar de que se están impartiendo las clases virtuales, existe la dificultad de no poder cumplir con sus responsabilidades de cada mes debido a la paralización de actividades económicas, que trajo como resultado ser suspendidos de sus labores.

Antes del 17 de marzo, los estudiantes ya habían dejado se asistir a los centros educativos fruto de la circulación comunitaria del coronavirus en el país. Medida que según anunció el Gobierno iba a ser hasta el 13 de abril, luego se extendió y hasta el momento no se sabe la fecha que los alumnos podrán retornar a sus colegios.

A raíz de esa extensión y la suspensión de la docencia, la fricción entre padres y directores de colegios ha estado en el pago completo de las mensualidades; situación que ha estimulado a que algunos colegios evalúen estrategias para hacerle frente a la crisis por la que atraviesan muchas familias.

Uno de los centros educativos privados que tomó la iniciativa de rebajar temporalmente el monto en sus colegiaturas fue el Colegio Cristiano Rojo, Blanco y Azul, en Santo Domingo Este. El colegio envió un escrito a los padres en el que informó la rebaja en la colegiatura de abril y mayo de hasta un 30% por alumno.

“Antes que nada queremos darle las gracias por el apoyo y la participación activa en las clases virtuales. Por otro lado, daré la noticia de que hemos decidido como institución educativa que ha seguido su labor a través de diferentes plataformas virtuales, otorgar una mensualidad de bajo costo a todos los estudiantes para los meses de abril y mayo, sin distinción. A dichos montos también se le aplicaría el descuento familiar correspondiente. Esperando dicha información sea acogida con agrado”, expresa la Dirección en un comunicado.

También disminuyó la colegiatura el colegio Shalom Centro Educacional, ubicado en la avenida Monumental de Los Girasoles. La administración de ese recinto informó a los padres que podían contar un descuento en sus pagos mensuales, que abarca desde un 25% hasta un 40 % en los meses de abril y mayo.

El director del colegio, Carlos del Rosario, manifestó que independientemente de que los centros estén invirtiendo dinero en un proceso de aprendizaje virtual, entienden que la mayoría de los padres están suspendidos de sus trabajos y muchos no aplican para ser beneficiados en el programa FASE, (Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado), creado por el Gobierno para asistir a los empleados que hayan sido movido temporalmente de sus puestos de trabajos. “La docencia, más que un negocio lucrativo, es un aporte que como institución hacemos a los estudiantes. Tenemos que pensar en que hay que continuar y por eso aplicamos una rebaja”, sostuvo Carlos del Rosario.

Plazo para pago de mensualidad

Mientras, otros planteles de educación han tomado como medida no hacerles ningún tipo de presión a los padres que aún no puedan cumplir con sus compromisos de pago. Otro método dispuesto por algunos colegios es la de permitir una prórroga y no cobrar recargo por demora.

Es el caso del colegio Nehemías 2:18, del sector de Los Ríos, que por tener un costo muy bajo en su colegiatura debido a que el centro se concibió con la finalidad de brindar apoyo a los padres de escasos recursos, no pueden aplicar rebajas. En cambio, sus directivos optaron por no exigirles pagos a los padres para que no se sientan presionados. Igualmente, no les cobraran cargos por retraso en el monto de mensualidades, que la más elevada no supera los RD$2,500.

Padres están a la espera

A pesar del escenario, algunos padres comentaron a este diario que han sido notificados de que en los colegios donde estudian sus hijos se encuentran estudiando la situación de crisis actual y que en lo adelante le notificarán cuáles son las medidas que se tomarán respecto al tema de los pagos y las rebajas, petición que ha sido rechazada por un segmento de la población que tiene matriculados a sus hijos en centros de educación privada.

Solicita mediación del Gobierno

En tal sentido, el activista y candidato a diputado de la Circunscripción 3 de la provincia Santo Domingo por el partido Frente Amplio, Jhonatan Liriano, solicitó al Ministerio de Educación gestionar de urgencia una solución justa, racional y de consenso entre los propietarios de colegios privados y los padres que se quejan por el cobro de la docencia virtual impartida de forma parcial a sus hijos.

Durante un conversatorio virtual con la profesora María Teresa Cabrera, expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Liriano aseguró que el Ministerio de Educación debe intervenir en el conflicto de inmediato, para que el pago de la cuota del mes de abril se adapte a la realidad de la docencia impartida, los costos operativos reales y la cobertura del salario de los maestros y maestras que están trabajando desde sus casas.

“El Gobierno es el responsable de la gestión del derecho a la educación, por eso debe intervenir ahora. El criterio debe ser proteger la docencia, a los estudiantes, el pago de los maestros y también la sostenibilidad de los hogares y centros que son golpeados por la crisis”, destacó Liriano.

De acuerdo con el candidato a diputado, el Gobierno tiene la responsabilidad de crear un mecanismo de protección de los propietarios de pequeños colegios privados que siguen generando dinámicas educativas en los sectores populares de República Dominicana. Este mecanismo, sostiene Liriano, puede incluirse en una ampliación del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE), “pero sin crear situaciones de privilegios para centros privados que estén elevando su rentabilidad durante la crisis”.

Esta propuesta presentada por Liriano fue respaldada por la expresidenta de la ADP, María Teresa Cabrera, quien fue la primera invitada del conversatorio virtual “Tu Voz”, desde donde el candidato a diputado pretender generar reflexiones y propuestas para defender los intereses de la gente de trabajo y para los micro, pequeños y medianos empresarios.

Enseñanza virtual

Como una medida para luchar contra el contagio del coronavirus en República Dominicana, colegios, universidades, escuelas públicas e institutos técnicos y superiores optaron por desarrollar sus actividades educativas a través de distintas plataformas digitales. Ante ello, la asignación de tareas y debates de los temas entre estudiantes y maestros, desde hace más de un mes se están impartiendo vía internet, específicamente por las red es sociales WhatsApp y Zoom, correos electrónicos y páginas web donde padres, profesores y alumnos se han creado grupos para interactuar, en la nueva dinámica de enseñanza.

La metodología consiste en que las tareas se envían por mensajería y luego se debaten a través de videos en las plataformas que elijan los centros educativos como vía de aprendizaje.

No obstante, la queja de los padres respecto a esta nueva modalidad se ha hecho sentir debido a que, en algunos casos, no hay mucha coordinación entre alumnos y maestro, situación que da pie a que se pierda la calidad en la educación que reciben los alumnos desde casa.

