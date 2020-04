Cacique, Monción, un Paraíso Natural, escogido para llevar sospechosos de contagios de COVID-19 de toda la Región Noroeste.

La noticia corrió como pólvora en un pueblo del Viejo Oeste, polvoriento y sin Agua, que obligó a la población a levantarse a protestar para que no conviertan a esa comunidad, en un centro de infección.

Por Rafael Pujols

Monción, RD.- La comunidad de Cacique en este Municipio de la provincia Santiago Rodríguez, montaron un piquete frente al Centro de Espiritualidad, Padre César Dal Santos, de los Salesianos, en oposición a que se habilite allí un hospital transitorio para llevar pacientes positivos de COVID-19.

El anuncio de un sacerdote a través de la redes sociales, anunciando la realidad de la instalación de dicho centro asistencial, generó de inmediato la reacción de los pobladores de lo que hasta hoy fue una comunidad tranquila, lo que fue roto por la protesta y después, al parecer en actitud amenazante, paso por la comunidad varios vehículos repletos de un contingente militar y policial.

El comunitario, Víctor Peralta, hablando en nombre de la población, explicó, que la población de Cacique, se encuentran en pie de lucha para impedir que las autoridades lleven la intranquilidad a esa comunidad que hasta ahora, todavía no tiene un caso positivo por el contagio del Coronavirus.

Explicó que no entiende, como es que las autoridades quieren llevar a esa tranquila comunidad, en contubernio con algunos sacerdotes Salesianos, personas ya contagiadas con el COVID-19, a sabiendo de que llevaría a esa zona una enfermedad que allí aun no existe, tan solo por complacer a personas, cuando esos casos aun lo pueden manejar en los hospitales de la región Noroeste.

El comunitario resaltó, que a la hora que lleven allí personas infectadas procedentes de las cuatro provincias que conforman la Región Noroeste y posiblemente de otras zonas aledañas, toda la población de Cacique también seria contagiada.

Víctor Peralta dijo, que ellos tienen años solicitando una policlínica sin que las autoridades les hicieran caso, pero que ahora quieren llevarles personas positivas con el COVID-19 a una comunidad sin condiciones para tratar enfermos porque ni siquiera agua le mandan por las tuberías.

“Ahí no hay condiciones, porque aquí ni agua hay, este lugar no es factible para esas pretensiones de las autoridades, sino cuentan con tan preciado liquido para higienizar los pacientes y el lugar”, puntualizó.

Dijo no entender, cómo es que las autoridades después que los han hecho pasar un mes trancados, sin poder salir y que ahora de ñapa, “nos piensan matar trancados trayéndonos personas enfermas a una comunidad si esas personas fueron contagiadas en otras provincias”.

“Los padres Salesianos han hecho todos los desordenes que han querido aquí, pero éste no se lo vamos a permitir, por tanto continuaremos en pie de lucha para evitar que nos traigan la fatídica enfermedad Coronavirus, a esta comunidad”, puntualizó Víctor Peralta.

En tanto que la comunitaria, Josefina Rodríguez, opinó que las autoridades de cada municipio o provincia, deben ser responsables de sus problemas sanitarios, tras significar que para combatir los efectos del virus, el aislamiento es parte de la solución, porque según dijo, es una pandemia cuyas consecuencias son graves y que su final no se ha visto.

“Somos una comunidad humilde y trabajadora, pero no somos tontos ni cobarde, aquí no entra un enfermo de COVId-19, que no sea del Municipio de Monción, estaremos respetando el Toque de Queda, pero con la salvedad de que las autoridades respeten nuestra demarcación”, manifestó enérgicamente.

Josefina Rodríguez, hizo un llamado de alerta a las autoridades, “que tengan muchos cuidados con equivocarse con los moncioneros, que aquí corre la sangre de los Restauradores y el miedo no lo conocen, por tanto estaremos en pie de lucha para que no instalen ese hospital en la comunidad de Cacique, Monción”.

De acuerdo al Señor Portugués López, lo que las autoridades pretenden hacer en ese lugar de Espiritualidad de la comunidad Cacique del Municipio de Monción, provincia Santiago Rodríguez, es un centro de acopio de personas positivas del contagio del Coronavirus, pero que ellos no lo van a consentir.

Destacó que no permitirán que la comunidad sea convertida en un centro de contagiados, si ellos aun no tienen personas positivas con el COVID-19, y que el Director del Centro de Espiritualidad Padre Cesar Dal Santo, en donde se han hecho grandes concentraciones de jóvenes para transformar sus vidas, pero que a ellos no los van hacer cambiar de parecer y no permitirán ni un contagiados traído de otras provincias.

SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





-



Fuente: [ + ]

Archivado en:: OPINIONES, Santiago Rodríguez