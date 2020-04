Bravo, Jumbo y El Nacional prometen congelar precios de alimentos por 2 meses

SANTO DOMINGO, RD.-Las Cadenas de supermercados Bravo, Jumbo y El Nacional se comprometieron este miércoles a no subir los precios de las mercancías durante los próximos meses.

En el caso del Bravo, su presidente Rafael Monestina, dijo que estarán enviando desde este primero de abril hasta el 31 de mayo próximo, un archivo de precios cada día a Proconsumidor para certificar que mantienen invariables el costo de los artículos que comercializan, por lo menos hasta el mes de junio.

Agregó el presidente de la cadena de supermercados que en el campo la producción de alimentos es abundante, por lo que los precios no deben subir, y dijo que es un compromiso de la empresa mantenerlos fijos durante los meses de mayo y abril.

De su lado, el Centro Cuesta Nacional (CCN) garantizó que no habrá aumentos de precios por los próximos meses en los Supermercados Nacional y Jumbo.

CCN dice que tomó en consideración la situación actual que atraviesa el país por el coronavirus, para tomar esa decisión a favor de los consumidores.

Expresa que es una prioridad dar tranquilidad y confianza a sus clientes, asegurando el suministro y abastecimiento que la gente necesita

Supermercado Nacional tiene reservada la primera hora de la mañana, de 7.00 am a 8.00 am, para los clientes mayores de 65 años con el fin de brindarles la comodidad y la atención que requieren.



