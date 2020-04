Así funcionaba el esquema de corrupción en INAIPI, según empresario Pablo Cabrera

Santo Domingo, RDPablo Cabrera es el empresario que denunció la noche del martes que una empresa fue favorecida sin participar en la licitación que hiciera el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) de unos kits con alimentos valorados en RD$100 millones. La denuncia fue hecha a través del programa "Esta Noche Mariasela" que se transmite por Color Visión.El propietario de la empresa proveedora de servicios de alimentos "La Z" alegó que en el proceso público estaban participaron cuatro empresas y ningunas recibieron la adjudicación del contrato.Así fue cómo sucedieron los hechos, según Cabrera:La empresa de Cabrera se dedica a suplir productos a supermercados y a cadenas de distribución específicas, además de que es proveedor del Estado.Según su relato, desde hace mucho tiempo él viene afrontando situaciones con el INAIPI, una institución que maneja un presupuesto de al menos RD$6,500 millones al año.El día 31 de marzo pasado, a las 6:00 de la tarde, Cabrera recibió una llamada de una de las personas que conforman su equipo para decirle que había una licitación en el INAIPI de RS$100 millones, pero que no les daba tiempo participar porque el proceso cerraría a las 9:00 de la mañana del siguiente día (miércoles, 1 de abril). Cabrera piensa que fue un error, pero revisa y comprueba la veracidad de las fechas y horarios.Él y su equipo empezaron a preparar el expediente y terminaron a las 12:00 de la medianoche. La suerte, de acuerdo con sus declaraciones, es que él en su hogar tenía folders, sellos, impresoras y demás herramientas que se necesitaban en ese momento.Ese miércoles, el empresario narra que llegó al INAIPI a las 8:52 de la mañana y un guardia le dijo que pasara, por que ya la licitación estaba por cerrar. Cuando Cabrera entra ve un listado en el que sólo había tres empresas, pero de por medio había casillas vacías, por lo que procedió a inscribirse en una de ellas."Le dije a la joven, que era una sola persona que había, y que si podía sacar una copia como constancia de mi entrega, se llevó una copia donde yo me inscribí y cuando vuelve con el documento le digo que me permita apuntar la hora (a las 8:52 am). Me dijo que ella misma la apuntaría y que me podía retirar, pero la apunté con mi letra y me retiré. Le tomé una foto y la tengo", narra el empresario.Esa misma tarde, piensa que como "eran cuatro oferentes y son RD$100 millones", si se divide entre cuatro cada uno tomaría RD$25 millones, por lo que llamó a una autoridad de la institución y le dijeron que preguntara por el correo electrónico. Luego él llamo a Maira Martínez de la Rosa, quien hasta esta noche (luego de ser destituida por el presidente de la República, Danilo Medina) era la encargada de compras del INAIPI y esta no le toma la llamada, pero le escribe que le hable por un correo electrónico. Él le escribe expresándole que vio que en la licitación solo participaban cuatro oferentes y que esperaba una respuesta para ejecutar lo que se requería, es decir, 40,000 kits que salían a RD$2,500 cada uno, pero que de acuerdo con Cabrera el kit de comida con RD$600 se podía realizar.Se entera de una entrega de kits antes de licitarCabrera describe que por las conexiones que tiene en el INAIPI, obtuvo fotos de la entrega de esos kits de alimentos antes de la licitación y que sus preguntas (enviadas por correo) y sus llamadas no fueron contestadas.El lunes 6 de abril recibió una llamada del presidente del Comité de Compras del INAIPI preguntándole que "qué era lo que estaba sucediendo" procediendo el empresario a explicarle la situación y la respuesta de la autoridad competente fue que si él iba a impugnar, contestando Cabrera que no haría eso, sino que utilizaría otra vía y "se quedó de ese tamaño".Cabrera cuenta que hizo un comparativo entre esta primera licitación y una segunda de 24 horas donde la primera era de RD$100 millones por 40,000 kits y la segunda era solo de 25,000 kits con una serie de condiciones que iban a ser muy difíciles de cumplir. Señala que todos los oferentes estaban invitados para este miércoles a las 10:00 de la mañana a participar en un encuentro para mostrar los productos y dejarlos en la institución estatal porque no se le devuelven, una reunión que él piensa que pondría en riesgo a los empresarios que podían contaminarse ante la pandemia del coronavirus."La licitación primera la ponen con RD$2,500 cada kit y la segunda la ponen a competir para que todos vayamos por el mejor precio, pero la primera no se sabe a quién se le entregó. Mi exigencia es muy simple, y es digan a quién se le entregó. Únanse a esta plataforma mañana o pasado (refiriéndose al programa donde realizó su denuncia) en su derecho a réplica y digan a quienes le entregaron las ordenes de RD$100 millones con un precio fijo", pidió Cabrera a las autoridades del INAIPI."Tú verás quien soy yo"Cabrera relata que hace dos años había recibido una llamada de Maira Martínez de la Rosa para que él accediera a juntarse en una plaza comercial con el objetivo de que este luego de ganar una licitación de RD$100 millones (porque él era el único oferente que estaba participando), le diera a la funcionara RD$30 millones y como no accedió, el empresari