Alejandro Fernández causó impacto por su ‘deplorable’ aspecto. Intentó mandar un mensaje para motivar a las personas a quedarse en casa .

Sin embargo no todo salió como esperaba, ya que en la fotografía que publicó sale algo cambiado, lo que generó críticas.



La postal la subió a través de su cuenta de Instagram @alexoficial, pero los comentarios más críticos los obtuvo de la cuenta de @sueltalasopa, en la cual decenas de personas notaron que los años han hecho estragos en la imagen del cantante, hijo del famoso Vicente Fernández.



En la imagen “El Potrillo” aparece con una sudadera azul, con lentes, mientras mira hacia un lado, pero lo que no pudo ocultar son sus canas tanto en su cabeza como en la barba y en el pecho, además de sus muy marcadas arrugas en la frente, lo que motivó a sus seguidores a decirle de todo.



La publicación en su cuenta de Instagram tenía más de 92 mil 600 reacciones de me gusta y más de mil 800 comentarios hasta la mañana de este miércoles primero de abril de 2020. Sin embargo en la cuenta del programa Suelta la Sopa tenía más de 8 mil reacciones de me gusta y poco más de 800 comentarios.



En su mensaje, Alejandro Fernández comentó lo siguiente de manera textual: “#QuédateEnCasa #aplanalacurva Ánimo chingaaa !!! Buen lunes y aprovechen este tiempo #enfamiliamejor”. Sin embargo, el mensaje de motivación quedó en segundo término, ya que lo que le importó a la gente fue la apariencia del cantante.



A continuación te dejamos algunas de las críticas de sus seguidores: “¿Quién es ese abuelito?, preguntó una mujer lo que originó decenas de comentarios como este: “que se cuide que el coronavirus no quiere nada con los ancianos”.



Otras personas más le dijeron: “Qué cambiado, ¿Estará enfermo? Yo tengo 63 años y mírenme como estoy, ¿Alex qué tienes?”, “lo tomen a bien o a mal, soy super fan de Alejandro, pero él está super descuidado”, “se mira decrépito”, “parece el papá de su papá”, “sí se le ve viejo, yo tengo dos años menos que él y parezco su hija jejejeje”, fueron una de las opiniones de los fans.



Pero otros no paraban de criticar la apariencia del hijo de Vicente Fernández y así le comentaron: “No vale, su papá se ve mejor que él”, “creo que sí, mucha droga, mucho alcohol lo ha destruido”, “Pobrecito se lo acabaron las mujeres”, “o los hombres”, “sí se ve muy viejo, mejor está el papá”.



Algunos haters comenzaron con las ofensas: “El alcohol”, ” el chupe y las drogas, así queda eso que se la tiran de gallito”, “lo sabes, parece de 100 añitos”, “los hombres y el alcohol y las drogas y toda su vida inmoral que el decidió llevar”, “qué triste como desperdician su vida Dios lo bendiga”.

