Albert Pujols jugará con los Gigantes del Cibao

El Pregonero. Santo Domingo.-El esperado debut de Albert Pujols con los Gigantes del Cibao se producirá este año, así que guárdenme mi uniforme, le informó el jugador al presidente del equipo Samir Rizek en una llamada por vídeo.

Pujols, quien tiene el honor de ser el primer pelotero seleccionado en el sorteo de novatos de la Liga Dominicana en 2002, nunca ha visto acción en el torneo local.

Dijo que hace tiempo que quiere jugar en el país para que las personas que lo han apoyado durante su carrera 19 años en las Mayores tengan la oportunidad de verlo.

“Siempre he querido jugar en mí país, pero nunca recibí el permiso, pero ahora considero que las condiciones están dadas, porque es casi seguro que si en Grandes Ligas se juega este año será con un calendario recortado, razón por la que no tomaré los turnos suficientes y me vendrá bien jugar en el país y así prepararme para el Clásico Mundial del Béisbol del 2021”, explicó Pujols.

Rizek le dijo a Pujols que el equipo está a su disposición y que se sentiría muy honrado de poder contar con un jugador con su trayectoria en las Grandes Ligas. “Nos sentimos bastante bien de conocer sobre tu interés de jugar para nosotros. Estamos a las órdenes para cuando decidas venir.

Las puertas están abiertas”, dijo Samir a Pujols durante la conversación en la que también participaron Alfredo Acebal Rizek, vicepresidente ejecutivo del equipo, y el ejecutivo Juan Mercado.

Pujols refirió que en 2007 recibió el permiso para jugar de los Cardenales de San Luis, pero esa vez no pudo hacerlo porque tuvo que ser operado del codo, luego de la campaña.

“Siempre me he mantenido en contacto con Mercado, a quien conozco desde que yo era un niño, porque jugaba softbol con mi papá, y recuerdo que esa vez mandé incluso a preparar las zapatillas con los colores del uniforme, pero por la cirugía lamentablemente no se pudo, así que está vez haré todo lo posible por conseguir el permiso con los Angels para materializar mi sueño de jugar en mi país”, sostuvo Pujols.

Inmortal

Pujols cursará su temporada 20 en las Mayores con un nicho asegurado en el Salón de la Fama de Cooperstown, cuando decida retirarse.

El dominicano, en 19 campañas, batea para .300 (10,687-3,202), con 656 jonrones (6to. en la historia), 2,075 empujadas (4to. En la historia). Además, 661 dobles (7mo. en la historia) y 5,863 bases alcanzadas, quinto en la historia.

5 Jonrones.

Necesita Albert Pujols para desplazar al legendario Willie Mays (660) del quinto lugar del listado de todos los tiempos..

