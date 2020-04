6 más! Sube a 21 fallecidos por ingerir bebidas Tapa Floja en el sector Capotillo

SANTO DOMINGO.-Seis personas murieron en el sector Capotillo, del Distrito Nacional al ingerir el ron llamado“Tapa floja”, con lo que suman 21 los fallecidos por tomar esta bebida clandestina.

Los parientes de los fallecidos que se encuentran en el Hospital Docente Dr. Francisco E. Moscoso Puello, acudieron al centro de salud para reclamar los cuerpos, que hasta el momento no han sido entregados pese a que fallecieron la noche del sábado.

“Yo soy de La Vega y vivo aquí en El Capotillo, estamos esperando que venga el alcalde para que nos lo entreguen. A las 5:00 cierran el cementerio y el alcalde no llegan, ni nos entregan el cuerpo. ¿por qué el alcalde no manda la orden para que nos lo entreguen?”, se quejó José Jiménez, pariente de una de las víctimas.

Pidieron a las autoridades que prohíban la distribución de esa bebida alcohólica, la cual es vendida de forma clandestina en algunos colmados.

“Ese alcohol barato lo están dando en 10 y 15 pesos, esos para matar a la gente”, se quejó Jiménez.

En tanto que, un hombre que fue a buscar el cuerpo de su hermano, que falleció a las 11:00 de la noche del sábado, se quejó debido a que el fiscal ordenó no entregarlo hasta tanto él llegue.

Otras 15 personas han fallecido en difernetes lugares del Gran Santo Domingo debido al consumo de bebidas clandetinas.

