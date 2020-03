Yeni Berenice: 'Concurso del Ministerio Público es un fraude a la ley'

La ex fiscal del Distrito Nacional y actual procuradora general de Corte de Apelación, Yeni Berenice Reynoso, calificó de ilegal el concurso que realiza el Ministerio Público para la designación de nuevos fiscales, y llenado de vacantes de posiciones vencidas.

“Reiteramos enfáticamente es un fraude a la ley, lo que se está haciendo sin el escalafón en la convocatoria y las bases del concurso, son absolutamente ilegales e ilegítima y contrario a la Constitución”, enfatizó Berenice al ser consultada sobre el tema en una entrevista en el programa El Día (Telesistema, canal 11).

Indicó que la ley establece que dicho concurso debe hacerse de acuerdo al escalafón.

Criticó que las bases del concurso establezca que los postulantes sean confidenciales.

“Nosotros no sabemos quiénes están concursando, la sociedad no sabe… de un concurso público para una función pública”, añadió Reynoso.

Dos de los principales fiscales del Ministerio Público habían salido al frente ante la oposición de un grupo de colegas al concurso que se realiza para la elección de los nuevos integrantes y las promociones a otros cargos dentro de la entidad.

“Lo que tenemos es dos o tres personas dentro del Ministerio Público que han entendido que no se debe celebrar este concurso por motivos muy particulares, incluso yo he evaluado quienes forman parte de la firma de este concurso y veo mucha gente allí que le adeuda a otros algunos favores”, manifestó el Procurador Fiscal del municipio Santo Domingo Este, Milciades Guzmán, entrevistado en el programa televisivo Enfoque Matinal (CDN37).

El Tribunal Superior Administrativo fue apoderado de un recurso contencioso administrativo en contra de la base del concurso convocado por el Consejo Superior del Ministerio Público para la selección de titularidades de procuradurías de cortes regionales, Procuradurías Especializadas, Fiscalías regionales y Abogados del Estado.

La instancia fue interpuesta por unos 19 fiscales y procuradores de cortes, a través de los abogados Laura Acosta, Nasesf Perdomo y Cristóbal Rodríguez, quienes piden al tribunal revocar la convocatoria del concurso, la cual fue prorrogada, por el Consejo, tras acoger las recomendaciones de distintos entes de la sociedad civil, quienes entendían que este no era el momento para realizar concurrencia de oposición.

SI TE GUSTA NUESTRO TRABAJO DI PRESENTE CON UN "ME GUSTA" .





-



Fuente: [ + ]

Archivado en:: NACIONALES