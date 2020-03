Vakeró: hay un grupito que quiere chapas que vibran y no un cerebro que brilla

El exponente de música urbana, Vakeró, consideró este jueves que en el país hay un grupito de locos que quieren las chapas que vibran y no un cerebro que brilla.

Eso lo atribuyó a que los dominicanos los enseñaron a odiar su boca, nariz, color y pelo, razón por las que muchos prefieren corregirlas en los quirófanos.

“Nos enseñaron a odiar nuestra boca, nariz, color, pelo. Es por eso que hay tantos gorditos que prefieren bisturí a ir al gym”, escribió en Instagram acompañada de una foto del 2009 que muestra todo su rosto.

Archivado en:: NACIONALES