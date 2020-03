Un cadáver lleva 3 días dentro de una casa y no lo sacan en Los Alcarrizos

Los Alcarrizos, SD

En el sector pueblo nuevo del municipio Los Alcarrizo el cuerpo de un anciano de Nombre Lidio Pérez de 83 años que habría fallecido por problemas de próstata lleva 3 días en estado de descomposición dentro de su residencia, según los munícipes las autoridades hasta la fecha no han realizado el levantamiento, los vecinos han manifestado que el mal olor en la zona es algo insoportable y que ya no aguantan más.





Algunos vecinos y supuestos amigos del fallecido expresaron que Lidio casi no podía caminar por lo que tenía que estar sentado en una silla, los vecinos expresaron que si el INACIF no realiza el levantamiento del cadáver ello mismo procederán a sacar el cuerpo para darle cristiana sepultura.





Otra interrogante de la cual no se hablo es que, si el fallecido aparentemente no tiene familia, es algo extraño que una persona no tenga algún pariente que en situaciones difíciles le tienda la mano .

