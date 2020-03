TSA autoriza al Frente Amplio citar a Danilo Medina y a Iris Guaba a audiencia

La decisión está contenida en el auto 1635-2020, precisó Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, secretario general del Frente Amplio, quien informó que mañana los abogados de la organización política estarán desde temprano en el TSA defendiendo el erario público y la forma en que lo maneja el presidente y sus funcionarios.

«Esto no es un asunto de campaña, se trata de que los recursos del pueblo deben ser manejados con transparencia y el que no lo haga debe ser sometido a la justicia no importa que sea el propio presidente de la república», aseveró Rodríguez Restituyo.

El dirigente político aseguró que el FA nos descansará hasta que se aclare la licitación y distribución de raciones alimenticias y electrodomésticos hecha por el plan social fuera de lo que establece la ley electoral.